2020 عام تطوير الطرق والمرافق وتجميل السويس.. 320 مليون جنيه لمد المناطق المحرومة من الصرف ورفع كفاءة الخطوط القديمة بالأحياء

في عام 2020 تشهد السويس انفراجة كبيرة في أزمة شبكات الصرف الصحي المتهالكة، كما تمتد شبكة الصرف للمناطق السكنية داخل المدينة وبالقطاع الريفي، إذ استطاع اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن يحصل على تمويل قدره 320 مليون جنية لإحلال وتجديد كامل لشبكات الصرف الصحي بالمحافظة.

مشروع صرف الجبلايات

كما نجح "صقر" في توفير الاعتمادات اللازمة لاستكمال مشروع صرف حوض الدرس ذلك المشروع الذي يمتد من منطقة ضاحية حوض الدرس مرورا بمنطقة اللاجون حتى منطقة الجبلايات والتي تتضمن انشاء محطة رفع جديدة " بوستر" الجبلايات، والتي تمتد منها خطوط لقطاعات واسعة بالمدينة.

ويوضح اللواء عبد المجيد صقر أن المشروع الجديد الذي يستهدف رفع كفاءة واحلال وتجديد شبكة الصرف ويمر بأحياء السويس الخمس، لتطوير شبكات الصرف القديمة.

ويشمل المشروع عدة قرى بالقطاع الريفي وتمتد خطوط الصرف من محطة الرفع إلى بالمنطقة الصناعية والعوايد بحي الأربعين مرورا بمنطقة فيصل وعبورا بطريق السحاب وحتى ضاحية مبارك 1.

ويمر هذا الخط أسفل طريق السويس – القاهرة دون أن يقطعه نظرا لوجود عدايات تم تنفيذها ابان مشروع تطوير الطريق، وصولا لمحطة الأخيرة ببرك الأكسدة بحي عتاقة ومحطة المعالجة "ABB"

تجديد محطات صرف

وأضاف اللواء صقر، أن هناك البنية التحتية والمرافق تشهد تفعيل لمشروعات تطوير في العام الحالى ، وأبرزها مشروع إحلال وتجديد محطة الزراير الجديدة، واحلال وتجديد محطة الزراير القديمة، وإحلال خط طرد الجبلايات، ومحطة زرب الرئيسية.

كما يشهد هذا العام ، احلال وتجديد محطة الأربعين، ومحطة الجنيان ومحطة كفر حودة، إضافة الى تنفيذ خط صرف صحي بمنطقة الكبانون المطلة على خليج السويس ومد خط مياه من مدينة العاشر من رمضان بطاقة 10 الاف متر مياه لتغذية مدينة السلام.

الطرق المحيطة بالسويس

و تشهد السويس تنفيذ أعمال تطوير طريق السويس -الاسماعيلية، والذي بدأ قبل شهر ونصف في نطاق الحدود الإدارية للسويس من مزلقان المثلث وحتى كمين جنيفه.

ويوضح اللواء صقر أن مشروع تطوير الطريق ورفع كفاءته يشمل بعض التحويلات الجديدة، لتحقيق السيولة المروية والأمان لمرتادي الطريق، بالإضافة الى عمل مجموعة من الكباري والتقاطعات الحرة.

وتستهدف أعمال تطوير الطريق دعم الشبكة القومية لطرق المحيطة بمحافظة السويس، حيث يتزامن مع تطوير طريق الإسماعيلية، تطوير طريق القاهرة- السويس، بهدف توسعة الطريق وتخصيص حارة اسمنتية للشاحنات الثقيلة.

طرق ربط الأحياء

بدأت المحافظة في تطوير الطرق الداخلية، وبخطى سريعة حققت طفرة في مجال إحلال وتجديد الطرق التي تربط بين الأحياء، والتي طلت مهملة لأكثر من 10 سنوات.

وتستكمل مشروعات الرصف الداخلية في العام الجديد، مع خطة العام المالي 2020- 2021، مع التركيز على الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية وهي الأربعين والجناين وفيصل.

وقال وجدي السيد، مدير الطرق في السويس إن المحافظ أطلق إشارة بدء أعمال التطوير ورصف الشوارع الداخلية التي تربط بين الأحياء السكنية، والضواحي، ووجه برصف الطريق المؤدي لكنيسة العذراء الأربعين، وذلك عقب الانتهاء من رصف شارع القلزم، وشارع الطابية.

كما وجه برصف الطريق الموازي لمساكن النور والطريق الواصل بين مدينة التوفيق ومدينة النور بحي عتاقة، وطريق الشلوفة -شندورة - كبريت بطول 2200 متر شمال السويس، ليتكامل مع طريق جنيفة -كبريت التي يتم رصفه حاليا بطول 6500 متر.

التنسيق الحضاري للسويس

ويتحدث الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، عن مشروع التنسيق الحضاري في السويس، ويقول إنه وفقا لمبدأ تكاملية الخطط، شهد العام المالي الجاري تجميل وتنسيق طريق القاهرة في الاتجاه القادم من السويس للقاهرة بطول 5 كيلو متر.

وأشار الدكتور رمضان الى أن أعمال رصف وتجميل الطريق الداخلي والموازي لطريق السويس – القاهرة، انتهت بالفعل بمدينة السلام، كما يجري تنفيذ طريق داخلي يمتد من امام شرطكة بتروجيت وحتى كوبري الجيش المصري بطول 5 كيلو، ومن المنتظر أن تنتهي الأعمال في يوليو 2020 مع نهاية العام المالي الجاري، كما تجري أعمال تجميل وتخضير المنطقة المحصورة بين طريق السويس – القاهرة وبين طريق الخدمة، بطول 2200 متر

ووفقا لتكاملية الخطط يشهد عام 2020، استكمال طريق الخدمة في الاتجاه القادم من القاهرة الى السويس ناحية حي عتاقة، ليكون موازيا لطريق القاهرة – السويس، ويخدم المترددين على ضواحي السلام والنور والتوفيقية، والمدن الجديدة.

المناطق غير المخططة

ويكشف الدكتور رمضان أن السويس قرب الأنتهاء من بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات، لتطوير المناطق غير المخططة، وهى 15 منطقة بتكلفة 121 مليون جنيه مرحلة أولى كما قرر محافظ السويس أن الأعمال شملت منطقة عرب المعمل بحي عتاقة، كما تنتظر السويس، البدء في الأعمال في مدينة السويس الجديدة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروعات في السويس وجنوب سيناء على مساحة 40 ألف فدان .



