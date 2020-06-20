بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

حلت الفنانة حلا شيحة ضيفة على التلفزيون المصري، وكشفت تفاصيل انفصالها عن زوجها بعد إنجاب 4 أطفال، وتعاملها مع منتقديها لخلعها الحجاب، وعودتها للفن بعد غياب 11 عامًا،





قالت الفنانة حلا شيحة ، إنها قامت بعمل عملية تجميل، موضحة " حصل وعملت عملية تجميل أنا مش هكدب على الجمهور".

وأضافت خلال حوارها على التلفزيون المصري، أن ما فعلته غلطة، وأنها لم تريد أن تفعل ذلك، مؤكدة " أنا بحب وشي زي ما هو ولكن ما حدث تم فى لحظة جنان".





ولفتت حلا شيحة، إلى أنها كانت تحب شكلها، ولكن ما قامت به كان للتجربة و الإحساس بشكل جديد.