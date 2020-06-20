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مرأة

بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

السبت 20/يونيو/2020 - 02:07 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعرضت الفنانة حلا شيحة، لسيل من الانتقادات عند عرض مسلسل "خيانة عهد" في الموسم الرمضاني الماضي بسبب تغير شكلها نتيجة خضوعها لعملية تجميل.

لذا ننشر لكم مجموعه من الصور الفنانة حلا شيحة فى الاونة الأخيرة التى عرضتها الانتقادات والسخرية.
حلت الفنانة  حلا شيحة ضيفة على التلفزيون المصري، وكشفت تفاصيل انفصالها عن زوجها بعد إنجاب 4 أطفال، وتعاملها مع منتقديها لخلعها الحجاب، وعودتها للفن بعد غياب 11 عامًا،

قالت الفنانة  حلا شيحة، إنها قامت بعمل عملية تجميل، موضحة " حصل وعملت عملية تجميل أنا مش هكدب على الجمهور".
وأضافت خلال حوارها على التلفزيون المصري، أن ما فعلته غلطة، وأنها لم تريد أن تفعل ذلك، مؤكدة " أنا بحب وشي زي ما هو ولكن ما حدث تم فى لحظة جنان".

ولفتت حلا شيحة، إلى أنها كانت تحب شكلها، ولكن ما قامت به كان للتجربة و الإحساس بشكل جديد. 


بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات
بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات
بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات
بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات
بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات
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بعد الخضوع لعملية تجميل.. 5 صور عرضت حلا شيحة للانتقادات

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