في حياتي ما دوقت ملوخية غريبة كدا...اسماء جلال تسخر من طبيخها

سخرت الفنانة اسماء جلال من طبخها بصورة عبر خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور انستجرام





قامت اسماء جلال بطرح سؤال علي متابعيها وهو :اطبخ ملوخية ولا اطلب بيتزا ،ثم قامت نشرت صورة بعد اعدادها للملوخية





وعلقت قائلة : انا في حياتي ما دوقت ملوخية غريبة كدا.









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يذكر أن شاركت الفنانة أسماء جلال في بطولة مسلسل "لعبة النسيان" مع النجمة دينا الشربيني، والذي يعرض حاليا على إحدى الفضائيات.





"لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالى، وتأليف تامر حبيب وإخراج هانى خليفة واستكمل التصوير أحمد شفيق وتامر عشرى.





والعمل بطولة دينا الشربينى، وأحمد داود، انجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، أحمد صفوت، أسماء أبو اليزيد.





وفى سياق آخر تنتظر أسماء بدء تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات".