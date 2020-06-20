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أخبار العالم

شاهد.. متظاهرون يحرقون تمثالًا لأحد قادة الكونفدرالية في واشنطن.. وترامب يطالب باعتقالهم

السبت 20/يونيو/2020 - 06:42 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أقدم متظاهرون، اليوم السبت، على إسقاط تمثالًا لأحد قادة الكونفدرالية وحرقه بالعاصمة الأمريكية واشنطن. 

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية عن الرئيس دونالد ترامب قوله: "الشرطة في واشنطن العاصمة لا تؤدي عملها، وتقف دون حراك أمام إسقاط تمثال أحد قادة الكونفدرالية وحرقه".

وأضاف: "على الشرطة في العاصمة واشنطن اعتقال من أحرقوا تمثال أحد قادة الكونفدرالية فورًا".

 والخميس الماضي، أطاح محتجون ينزلون للشوارع في بورتلاند بولاية أوريجون لليلة الثانية والعشرين على التوالي،، بتمثال لجورج واشنطن والذي تم نصبه في عشرينيات القرن الماضي.

وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي دعت لإزالة تماثيل لشخصيات أخرى، وهو ما اعترض عليه الرئيس دونالد ترامب.


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