أرسنال يسعى لمصالحة جماهيره أمام برايتون بـ الدوري الإنجليزي





ويسعى فريق آرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا، لمصالحة جماهيره في مباراة اليوم، بعد الهزمية أمام مانشستر سيتي بهدفين دون رد، في الجولة الماضية.





في المقابل يطمح برايتون في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الجانرز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.





ويحتل آرسنال آرسنال المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بـ 40 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 15 بـ 29 نقطة.





ويلتقي اليوم ايضا، ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإنجليزي واتفورد مع ليستر سيتي، وست هام مع وولفرهامبتون، بورنموث مع كريستال بالاس.





يذكر أن مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا في المدرجات.

يحل فريق آرسنال ضيفا ثقيلا على نظيره برايتون، اليوم، السبت، في تمام الرابعة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري الإنجليزي.