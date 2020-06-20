امتحانات الثانوية العامة 2020.. التعليم: عقمنا وجهزنا استراحات المعلمين بشكل يليق بمكانتهم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020





وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم تجهيز استراحات الثانوية العامة بما يليق ومكانة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي.





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وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعقيم جميع استراحات الثانوية العامة وتوفير كافة المطهرات بها، مشددة على أن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ستكون مطبقة نفس الاهتمام التي ستطبق به داخل لجان الامتحانات ومقرات تقدير الدرجات.



