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تعليم

امتحانات الثانوية العامة 2020.. التعليم: عقمنا وجهزنا استراحات المعلمين بشكل يليق بمكانتهم

السبت 20/يونيو/2020 - 10:01 ص
استراحات الثانوية
استراحات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت الخاصة بالمعلمين المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 .

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه تم تجهيز استراحات الثانوية العامة بما يليق ومكانة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي.


وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتعقيم جميع استراحات الثانوية العامة وتوفير كافة المطهرات بها، مشددة على أن جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ستكون مطبقة نفس الاهتمام التي ستطبق به داخل لجان الامتحانات ومقرات تقدير الدرجات.

وتتمثل تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2020  فيما يلي :

الأحد 21 يونيو : اللغة العربية 

الخميس 25 يونيو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 28 يونيو : الديناميكا

الخميس 2 يوليو : الأحياء – الاستاتيكا – الفلسفة

الثلاثاء 7 يوليو : الفيزياء – التاريخ

الأحد 12 يوليو : الكيمياء – الجغرافيا

الثلاثاء 14 يوليو : اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 19 يوليو : الجيولوجيا – التفاضل والتكامل – علم النفس

الثلاثاء 21 يوليو : الجبر والهندسة الفراغية 
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