من أيام الجامعة.. علا الفارس تخطف الأنظار بصورة قديمة

نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة قديمة لها وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".









وتألقت علا الفارس بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.







