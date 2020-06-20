من أيام الجامعة.. علا الفارس تخطف الأنظار بصورة قديمة
السبت 20/يونيو/2020 - 11:21 ص
علا الفارس
نشرت الإعلامية الأردنية علا الفارس صورة قديمة لها وقامت بمشاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام".
وتألقت علا الفارس بإطلالة ناعمة وبسيطة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
وعلقت علا الفارس على صورتها قائلة: "صورة أثرية تعود لأيام الجامعة وحينها الفتيات كن يظهرن بحواجب مقلمة كما نشاهد في الصورة أعلاه، يقال إن هذه الفتاة انتابها الندم الشديد عندما شاهدت نفسها بعد ١٨ عاما وصرخت بصوت عالٍ، يا ويلي شو هيدا مش كل موضة بتتقلد يا علا".
وتركت علا الفارس شعرها بشكل انسيابي وجذاب منسدلا عبر كتفيها، وهو ما يتناسب مع إطلالتها بشكل كبير.
ولم تتكلف علا الفارس في وضع المكياج، حيث إنها اختارت بعض اللمسات البسيطة، فقامت بوضع اللون الاحمر كأحمر شفاه، والكحل الأسود لتبرز جمال عينيها.
وأكملت علا فارس إطلالتها بارتداء إكسسورات مميزة، حيث اختارت اساور باللون الفضى، مع كوليه بنفس اللون، لتبرز من رقة وجمال إطلالتها.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..