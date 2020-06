من أيام الجامعة.. علا الفارس تخطف الأنظار بصورة قديمة

View this post on Instagram

صورة اثرية تعود لأيام الجامعة 👩‍🎓 وحينها الفتيات كن يظهرن بحواجب مقلمة كما نشاهد في الصورة اعلاه ... يقال ان هذه الفتاة انتابها الندم الشديد عندما شاهدت نفسها بعد ١٨ عاما وصرخت بصوت عالٍ ... يا ويلي شو هيدا مش كل موضة بتتقلد يا علا