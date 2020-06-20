بعد أربع سنوات.. أنجلينا جولي تكشف سبب انفصالها عن براد بيت

مرت أربعة أعوام على انفصال أشهر ثنائي في العالم براد بيت وأنجلينا جولي بعد قصة حب شغلت العالم لسنوات لتكتب السطور الأخيرة لهذه العلاقة في سبتمبر 2016.









ولا تزال أزمة طلاق براد بيت وأنجلينا جولي تتصدر عناوين الصحف والمجلات العالمية، وآخرها مجلة "فوج" العالمية التي صرحت لها النجمة الأمريكية حول سبب انفصالها.











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وقالت أنجلينا جولي: "تطلقت لمصلحة أبنائي وهو القرار الصحيح، كما استفاد البعض من صمتي ليطلقوا شائعاتهم وأحكامهم".





وقال مصدر لموقع ET الأجنبي إن العلاقة بين النجم العالمي براد بيت وطليقته النجمة العالمية أنجلينا جولي تتحسن عما كانت عليه في الماضي، بعد الاتفاق على الاشتراك في حضانة أطفالهما.









