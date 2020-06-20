لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور

عقدت اللجنة الاستشارية العلمية التابعة لجمعية مستثمرى ومزارعى "المغرة" وهي أكبر مناطق المشروع الرئاسى الواحد ونصف مليون فدان، أول اجتماعاتها بمجموعة كبيرة من المزارعين بالمنطقة، لتقديم الخبرات الفنية والعلمية لهم بشكل مجانى لمساعدتهم فى زراعة الصحراء.





وضمت اللجنة فى تشكيلها الخبرات الفنية من المهندسين الزراعيين العاملين فى المنطقة منذ سنوات وعلى رأسهم المهندس على مختار المدير التنفيذى لأكبر مشروع زراعى فى المليون ونصف فدان، والخبرات العلمية والأكاديمية على رأسهم الدكتور كمال خليل والدكتور عبد العزيز أبو خشب والدكتور سعيد خليل من كبار خبراء المركز القومى للبحوث.





وأوصت اللجنة فى اجتماعها الأول أمس، المزارعين باتباع الأساليب العلمية الحديثة فى الزراعة وعلى رأسها بدأ عمل تحليل للتربة والمياه، موضحة أنها تستعد حاليا لوضع قائمة الزراعات والمحاصيل التى تتناسب مع طبيعة التربة والمياه تسهيلا على المزارعين، بالإضافة إلى وضع معايير للمزارعين فيما يخص التعامل مع التربة فى التسميد والرى والتقليب وكيفية التعامل الأمثل مع الزراعات للحصول على الإنتاج التجارى من الزراعة.





وكلّفت الجمعية 7 من كبار المهندسين الزراعيين بالمنطقة بالتواجد الدئم بمقر الجمعية "بالمغرة" لتقديم يد العون لكافة المزارعين وخاصة الجُدد وتقديم الخبرات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة.





وتتمثل طبيعة عمل اللجنة التابعة لجمعية مستثمرى ومزارعى "المغرة" - تحت التأسيس – فى تقديم استشارات مجانية لكافة المزارعين الجدد بالمنطقة، وتزويد المزارعين بكافة الخبرات التى يحتاجونها فى مجالات التجهيز للزراعة والبنية التحتية للتربة وطبيعة المياه وأنواع الزراعات.



