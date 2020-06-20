AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور

السبت 20/يونيو/2020 - 12:47 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدى
عقدت اللجنة الاستشارية العلمية التابعة لجمعية مستثمرى ومزارعى "المغرة" وهي أكبر مناطق المشروع الرئاسى الواحد ونصف مليون فدان، أول اجتماعاتها بمجموعة كبيرة من المزارعين بالمنطقة، لتقديم الخبرات الفنية والعلمية لهم بشكل مجانى لمساعدتهم فى زراعة الصحراء.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الخبرات الفنية من المهندسين الزراعيين العاملين فى المنطقة منذ سنوات وعلى رأسهم المهندس على مختار المدير التنفيذى لأكبر مشروع زراعى فى المليون ونصف فدان، والخبرات العلمية والأكاديمية على رأسهم الدكتور كمال خليل والدكتور عبد العزيز أبو خشب والدكتور سعيد خليل من كبار خبراء المركز القومى للبحوث.

وأوصت اللجنة  فى اجتماعها الأول أمس، المزارعين باتباع الأساليب العلمية الحديثة فى الزراعة وعلى رأسها بدأ عمل تحليل للتربة والمياه، موضحة أنها تستعد حاليا لوضع قائمة الزراعات والمحاصيل التى تتناسب مع طبيعة التربة والمياه تسهيلا على المزارعين، بالإضافة إلى وضع معايير للمزارعين فيما يخص التعامل مع التربة فى التسميد والرى والتقليب وكيفية التعامل الأمثل مع الزراعات للحصول على الإنتاج التجارى من الزراعة. 

وكلّفت الجمعية 7 من كبار المهندسين الزراعيين بالمنطقة بالتواجد الدئم بمقر الجمعية "بالمغرة" لتقديم يد العون لكافة المزارعين وخاصة الجُدد وتقديم الخبرات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة.

وتتمثل طبيعة عمل اللجنة التابعة لجمعية مستثمرى ومزارعى "المغرة" - تحت التأسيس – فى تقديم استشارات مجانية لكافة المزارعين الجدد بالمنطقة، وتزويد المزارعين بكافة الخبرات التى يحتاجونها فى مجالات التجهيز للزراعة والبنية التحتية للتربة وطبيعة المياه وأنواع الزراعات.

كما تقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية شهرية لبعض المزارعين وتقديم الخبرات "اليوم الحقلى"، ودراسة تقديم كافة الخدمات المعملية بالتعاون مع الأجهزة البحثية بأسعار خاصة للأعضاء.
لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور
لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور
لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور
لمساعدة مزارعي الـ5ر1 مليون فدان.. جمعية مستثمرى المُغرة تؤسس لجنة استشارية علمية..صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: الزراعة حولت التراب إلى خبز وسكر في غرب غرب المنيا

عبر الفيديو كونفرنس.. زراعة دمياط تتواصل مع المزارعين في الحقول

"الفلاحين" تعليقا على تصريحات عبد العال: سقطنا من حسابات الحكومة لكن الرئيس أنصفنا

ترشيحاتنا

دار الإفتاء توضح أنواع الحج

وزير الشئون الإسلامية بالسعودية محذرا من إفك وحقد الإخوان: تسعى لتفتيت بلاد أهل السنة

بوصلة رقص على أنغام يا واد يا تقيل.. فيفى عبده تشعل إنستجرام

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

قطع المياه عن 9 مناطق بالعاصمة

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة غدا.. «عمليات التعليم» تبدأ أعمالها بالاطمئنان على آخر الاستعدادات اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة بالكمامات.. انطلاق اجتماع التصويت على جوائز الدولة

بعد اعترافها بإفساد وجهها.. مراحل تغير ملامح حلا شيحة من الأجمل لـ الأسوأ

بعد تخفيضها 30 ألف جنيه.. أسعار ومواصفات بيجو peugeot 508.. صور