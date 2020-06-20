ربنا يخليكوا لبعض..عماد متعب ينشر صورة له مع زوجته

نشر عماد متعب نجم النادى الاهلى سابقا، صورة مرسومة له مع هو وزوجته من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".





ولقيت الصورة ردودا واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات كالاتى : القناص - العشق - ربنا يخليكوا لبعض

رفض عماد متعب التعليق على أزمة حسام عاشور مع النادى.





وقال متعب خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع على فضائية أون تايم سبورتس: أرفض التعليق عن أزمة حسام عاشور، مع الأهلى، ولا أتدخل في هذا الشأن لكي لا أغضب أحد مني.