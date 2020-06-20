السيسي: مصر حريصة على التوصل لتسوية شاملة في ليبيا.. ولن نتفاوض مع ميليشيات إرهابية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على التوصل إلى تسوية شاملة في ليبيا، وكانت على تواصل دائم مع الدول العربية، وتمسكت باتفاق الصخيرات، مضيفا: "كانت مبادرة إعلان القاهرة الليبية الليبية، متسقة مع جهود الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، واستهدفت تحقيق إرادة الشعب الليبي".









وأكد الرئيس أن مصر كانت حاضرة في المؤتمرات الدولية المعنية بليبيا ودعمت جهود الحل، قائلا: "إننا نقف اليوم أمام مرحلة فارقة وتتأسس على حدودنا تهديدات مباشرة تتطلب منا التكاتف والتعاون مع أشقائنا من الليبيين لمواجهة قوى خارجية تدعم جهات إرهابية في ليبيا.











وشدد على ضرورة سرعة دعم الأمن والاستقرار على الساحة الليبية، وحقن دماء الأشقاء من أبناء الشعب الليبي، ووقف إطلاق النار الفوري، لإطلاق مفاوضات عملية التسوية الشاملة وفقا لمخرجات برلين لتطبيق مبادرة القاهرة.











وأضاف: "مصر العظيمة بشعبها وجيشها لم تكن يوما من دعاة العدوان ولكن تعمل على تأمين مجالها وحدودها، والأمن القومي المصري جزء لا يتجزأ من أمن دول الجوار المباشر، ولكننا نرفض التفاوض مع معتدين أو ميليشيات إرهابية".