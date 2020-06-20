من أجل قضاة الملاعب.. خبراء يضعون خارطة طريق لإنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث

عاني حكام مصر بمختلف الدرجات جراء التوقف الإجباري للمسابقات المحلية بسبب أزمة فيروس كورونا داخل البلاد وعلى مستوى ربوع دول العالم.

البعض من الخبراء يرى إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث شريطة وجود تمويل مالي يعضد من دورها بحيث لا تكون مجرد صورة ولا يستفيد منها قضاة الملاعب.





آخرون قاموا بطرح مقترح مسمى نقابة بديلا عن الرابطة على أن تقوم بنفس الدور والبعض يرون أن يتم استبدال الرابطة بلجنة أزمات يتم من خلالها التنسيق مع اتحاد الكرة على أن تتمتع بالاستقلالية المالية والقرار أيضًا.





فى البداية طالب عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق وعضو اتحاد الكرة المستقيل، بإنشاء نقابة للحكام من أجل مواجهة الكوارث.





قال عصام عبدالفتاح.. معنديش مشكلة وأرى أن فكرة إنشاء رابطة او نقابة للحكام ممتازة ونصب في مصلحة قضاة الملاعب على مستوى الجمهورية.





أضاف: إنشاء نقابة للحكام لمواجهة الكوارث فكرة ممتازة ومنطقة القاهرة قامت بإنشاء جمعية لرعاية قضاة الملاعب التابعين إليها قائم على شؤونها توفيق السيد وابراهيم نور الدين وتسعى إلى تلبية الاحتياجات والمطالب الخدمية للحكام التابعين إليها.





لفت إلى أنه كان يشارك فى إحدى الجمعيات الأخرى وجرت محاولات لان يتسع النشاط الخاص برعاية الحكام والمطالب الخدمية لمواجهة الأعباء الحياتية إلا أن المعوقات حالت دون ذلك.





وأكد عصام عبدالفتاح أنه آن الآوان اعتقد لإنشاء نقابة خاصة برعاية الحكام تخدم مصالح قضاة الملاعب على مستوى ربوع محافظات الجمهورية.





من جانبه طرح سمير عثمان رءيس لجنة الحكام السابق مقترحا بديلا عن إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث والإصابات والظروف القهرية.





تابع سمير عثمان.. مقترح إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث والظروف الطارئة جيد لكن لابد من دعم اتحاد الكرة ولجنة الحكام الرئيسية لأن إنشاء الرابطة سيكون امر صعب.





وقال أيضا.. اعتقد لو تم إنشاء لجنة لإدارة الأزمات الخاصة بالحكام على مستوى الجمهورية ستكون افضل لكونها فكرة جديدة وتعزز من المساهمة فى تخفيف حدة المعاناة التى يعيشها قضاة الملاعب.







وشدد سمير عثمان على أنه يقف دوما خلف اى مقترح من شأنه خدمة قضاة الملاعب من كافة النواحي سواء الفنية أو الرعاية الصحية او المجتمعية لافتا الى ان الحكام عانوا بشدة جراء توقف النشاط الرياضي بسبب ازمة فيروس كورونا.











فيما علق ناصر عباس، الخبير التحكيمي على مقترح إنشاء رابطة للحكام على مستوى الجمهورية لمواجهة الكوارث وقال ناصر عباس: فى الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوجد اتحاد للحكام ذو استقلالية ويرسل كل بداية موسم تصورا إلى المسئولين عن حاجته إلى الدعم المالي الخاص بالرعاية الصحية والخدمية لقضاة الملاعب.





وأشار إلى أنه في مصر نحتاج بقوة إلى رابطة تساند الحكام ضد الكوارث مثل أزمة فيروس كورونا والتوقف الإجباري للمسابقات المحلية ما تضرر جراء ذلك الحكام بمختلف الدرجات.





ونوه إلى أنه يتعين اختيار 20 من قدامي التحكيم من أجل تولى مهام رابطة الحكام وتمثيل كافة مناطق كرة القدم فى الطلبات الخدمية الخاصة بالحكام التابعين إليها مشدّدا على وجوبية عدم اعتماد الرابطة فقط على تحصيل اشتراكات من الحكام البالغ عددهم على مستوى الجمهورية 4 آلاف حكم بمختلف الدرجات لافتا إلى ضرورة تنمية الموارد والبحث عن راع للرابطة من أجل تحقيق أقصى استفادة مالية بجانب دعم اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة.









أوضح أن الحكام بحاجة إلى الدعم المادي خاصة فى الكوارث وعلى سبيل المثال حكم متقاعد اسمه صلاح جمال كان يشغل رءيس حكام المنيا وأعطى التحكيم كثيرًا وبين الحين والآخر اتحاد الكرة يرسل له جزء من الدعم مشددًا على أنه بحاجة إلى دعم ثابت من خلال رابطة الحكام، فضلاً عن الحوادث التى تعرض لها بعض الحكام وأدت إلى الوفاة.





بينما علق أيمن دجيش الحكم المساعد الدولى السابق والملقب بعميد الحكام على مقترح إنشاء رابطة الحكام لمواجهة الكوارث والأمراض والظروف القهرية وقال.. فكرة جيدة وتستحق الدراسة من كافة الجوانب لضمان استفادة عناصر المنظومة التحكيمية من كافة الجوانب فى حالة تعرض أحد أفرادها للإصابة او المرض والظروف الطارءة او الحوادث.





استطرد قائلا .. إنشاء رابطة للحكام تتطلب تمويلاً كبيراً حتى لا تكون مجرد رابطة بالاسم ولا يستفيد منها قضاة الملاعب فى ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.





أكد أنه يجب ان يتم إنشاء رابطة الحكام لمواجهة المرض والكوارث والظروف القهرية تحت اشراف اتحاد الكرة وان يكون لها راعيا مستقلاً عن الجبلاية تستطيع من خلاله الصرف على مقدرات الرابطة والوفاء بمسئولياتها اتجاه الحكام فى كافة ربوع محافظات الجمهورية.





وطالب وليد شعبان، عضو لجنة الحكام السابق، بوضع لائحة خاصة بإنشاء رابطة للحكام من أجل مواجهة الكوارث وقال: "إننا نأمل فى خروج مقترح إنشاء رابطة من أجل خدمة الحكام فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية تكون سندا فى ظهر قضاة الملاعب ومواجهة الكوارث".





وأضاف: "هذا الأمر نحن بحاجة له منذ زمن بعيد، وأتمنى أن يرى النور لخدمة مجتمع الحكام، لا سيما فى الكوارث مثل أزمة فيروس كورونا والإصابات التي تتعرض لها العناصر التحكيمية فى الملاعب وخارجها، إضافة إلى حالات الوفاة".







وأعرب عن أمنياته أن يتم تكوين مجلس لهذه الرابطة وتحصيل اشتراكات شهرية من الحكام وتفعيل مبدأ التكافل الاجتماعى بين الحكام لافتًا إلى أن هناك العديد من الزملاء من الممكن أن يساهموا فى تفعيل تلك الرابطة التى تقوم على مساعدة وخدمة الحكام من خلال وضع لائحة مدروسة لتفعيل هذا الأمر.