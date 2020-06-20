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تعليم

10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة

السبت 20/يونيو/2020 - 05:26 م
سكرتير عام مطروح
سكرتير عام مطروح يتفقد عدد من المدارس
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ايمن محمود
تفقد اللواء أشرف إبراهيم سكرتير عام محافظة مطروح عدد من لجان امتحانات الثانوية والتى تبدأ غدا الأحد فى 10 لجان على مستوى المحافظة، وذلك للاطمئنان على مدى الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمراقبين ومنع انتشار فيروس كورونا.
 
وشملت جولة سكرتير عام المحافظة يرافقه الدكتور سمير النيلى وكيل وزراة التربية والتعليم لجنة مدرسة أبو بكر بمرسى مطروح  للاطمئنان على الاحتياطات اللازمة قبل بدء الامتحانات حفاظا على سلامة الطلاب ووجه بسرعة عمل  مظلة خارج المدرسة لحين دخول الطلاب و الإلتزام بإتباع تعليمات التباعد بين الطلاب.


وتم المرور على عدد من الفصول داخل اللجنة العامة والتاكد من  كل فصل مخصص به أماكن لعدد 14 طالبًا فقط حفاظا على التباعد بينهم ، وكذلك التأكد من توافر الكميات الكافية من الكمامات والمعقمات والقفازات  وزجاجات مياه الشرب للطلاب وغيرها من الأدوات اللازمة لتوفير كافة سبل الراحة والاطمئنان للطلاب والمراقبين.

كما تم  المرور على دورات المياه والتأكد من نظافتها موجها بتكثيف أعمال التعقيم الدورى لها ، بالاضافة إلى تواجد الحماية المدنية والاسعاف خارج كل لجنة.
10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة
10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة
10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة
10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة
10 لجان بالمحافظة.. سكرتير عام مطروح يتفقد عددا من المدارس لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية العامة
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