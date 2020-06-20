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تعليم

جامعة المنصورة تحصد جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة

السبت 20/يونيو/2020 - 08:15 م
الدكتورة مروه عودة
الدكتورة مروه عودة
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همت الحسينى
فازت  جامعة المنصورة بجائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة  لعام ٢٠٢٠ من خلال اعلان المجلس الأعلى للثقافة  فى اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت  جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. 

فاز الدكتور السيد أحمد عبد الخالق أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة ووزير التعليم العالى الأسبق  بجائزة الدولة التقديرية لعام ٢٠٢٠  في مجال العلوم الاجتماعية.


كما فازت  الدكتورة مروه عودة  مدرس الفنون التعبيرية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بجائزة الدولة التشجيعية لعام ٢٠٢٠ فى مجال الفنون - تصميم الأزياء المسرحية.
جامعة المنصورة تحصد جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة
جامعة المنصورة تحصد جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة
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