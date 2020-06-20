جامعة المنصورة تحصد جائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة

فازت

جامعة المنصورة بجائزتى الدولة التقديرية والتشجيعية لوزارة الثقافة لعام ٢٠٢٠ من خلال اعلان

المجلس الأعلى للثقافة فى اجتماعه الرابع والستين المخصص للتصويت جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية لهذا العام، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.