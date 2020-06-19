فريق عزل المستشفى الجامعي بالمنصورة ينقذ حياة مصابة بكورونا بجهاز ضربات القلب

تمكن الفريق الطبي بمبنى الباطنة الخاصة المخصصة لعزل وعلاج حالات فيروس كورونا بمستشفى جامعة المنصورة، من تركيب منظم دائم لضربات القلب باستخدام جهاز الاشعة النقال والاشعة الالتراسوند التليفزيونية لمريضة تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية واضطراب بضربات القلب بعد توقف منظم ضربات القلب عن العمل.





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وتم التدخل السريع من شباب الاطباء ونجحوا في تركيب منظم ضربات القلب الدائم مما أدي إلي إنقاذ حياة المريضة وانتظام ضربات القلب وعلاج الهبوط الحاد في الدورة الدموية.









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فيما يعد هذا التدخل هو الاول من نوعه بمستشفيات العزل حيث يحتاج هذا التدخل الخبرة الكافية في مجال القلب والاوعية الدموية ويحتاج الي تجهيزات كاملة للقسطره القلبية والاشعة التداخلية.



