رئيس جامعة المنصورة يكرم الطالب مبتكر روبوت خدمة مصابي فيروس كورونا

كرم الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، اليوم ، الطالب محمد عبد الرحمن مبتكر جهاز الروبوت لمستشفيات العزل،والذي تم تصميمه لتقديم مختلف الخدمات لمصابي فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي وتقليل الاختلاط بين المريض والطاقم الطبي المعاون .





سلم الدكتور أشرف عبد الباسط شهادة تكريم تقديرا لمساهمة الطالب فى رفع المعاناة عن الاطقم الطبية معربا عن تقديره للشاب ولمجهوداته لانجاز هذا الجهاز خلال جانحة كورونا .





وأشار الى ان جامعة المنصورة دائما تتبني الأفكار والمشروعات البحثية و التى تساعد فى خدمة الوطن وأضاف أنه من المفترض استكمال تصنيع عدد من الروبوتات لتغطية مستشفيات العزل بالجامعة فى اسرع وقت من خلال كلية هندسة المنصورة.



وكانت جامعة المنصورة قد اعلنت عن تصنيع اول روبوت بالجامعات المصرية لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم وتقليل فترات التعامل مع المرضي ويقوم الروبوت الذى يتم التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم وأن أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي .





وأوضح الطالب محمد عبد الرحمن ان الروبوت تم تنفيذه بمكونات متواجدة بالسوق المصري ويعمل بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر فى الأماكن المفتوحة ، 250 مترا داخل المنشآت والمستشفيات و يتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن اعادة شحنها خلال من ساعة ونصف الى ساعتين .





واشار الى انه يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم اضافة الى وزنه الأساسي والذى يبلغ 50 كجم ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض التى سيتم توصيل الطعام والمستلزمات اليه عن طريق الموبايل كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته

يمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.