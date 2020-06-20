مفيد شهاب: يحق لمجلس الأمن إجبار إثيوبيا على عدم الملء قبل الاتفاق مع مصر

قال مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه من حق مصر اللجوء إلى مجلس الأمن لعرض ازمة سد النهضة .





وأضاف مفيد شهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ازمة سد النهضة تهدد الامن والسلم الدوليين ولهذا مصر لجأت إلى مجلس الأمن .





وأكمل مفيد شهاب: "على مجلس الأمن التدخل لتسوية النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة موقف الدولة من مدى احترامها للقوانين الدولية ".





وتابع مفيد شهاب: " مجلس الامن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات بشأن أي نزاع، ومن الممكن ان يجبر مجلس الأمن إثيوبيا بعدم البدء في عملية الملء والتشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع مصر".



