AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفيد شهاب: يحق لمجلس الأمن إجبار إثيوبيا على عدم الملء قبل الاتفاق مع مصر

السبت 20/يونيو/2020 - 08:24 م
مفيد شهاب
مفيد شهاب
Advertisements
هاني حسين
قال مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، إنه من حق مصر اللجوء إلى مجلس الأمن لعرض ازمة سد النهضة .

وأضاف مفيد شهاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن  ازمة سد النهضة تهدد الامن والسلم الدوليين ولهذا مصر لجأت إلى مجلس الأمن .

 وأكمل مفيد شهاب: "على مجلس الأمن التدخل لتسوية النزاعات بشكل سلمي، ومراقبة موقف الدولة من مدى احترامها للقوانين الدولية ".

وتابع مفيد شهاب: "مجلس الامن يصدر ما يراه مناسبا من توصيات بشأن أي نزاع، ومن الممكن ان يجبر مجلس الأمن إثيوبيا بعدم البدء في عملية الملء والتشغيل إلا بعد التوصل إلى اتفاق مع مصر".

وأكمل مفيد شهاب: "مجلس الأمن يستمع إلى كافة الأطراف وفي حال اكتشاف مشاكل قانونية حادة يطلب مجلس الأمن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتسوية النزاع"، مضيفا: "من حق مصدر الأمن اصدار قرارات ملزمة بقطع العلاقات الدبلوماسية كاجراءات عقوبات اقتصادية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تخاطب مجلس الأمن وتحمل المجتمع الدولي مسئولياته تجاه أزمة سد النهضة.. العنت الإثيوبي يهدد السلم والاستقرار الإقليميين.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بتوقيع اتفاق جزئي.. وأديس أبابا تماطل مجددا

تفاصيل الاجتماع بين مصر والسودان حول سد النهضة

التفاهم وحسن النوايا.. جوتيريش يدعو إلى اتفاق حول سد النهضة على أساس إعلان المبادئ

الأمم المتحدة حول سد النهضة: نشجع الأطراف الثلاثة على المثابرة لحل الخلافات وديا

اجتماع وزاري مصري سوداني عن سد النهضة وتحرك مهم للأمم المتحدة.. خبير: مصر تعمل في ظل خطة دبلوماسية وسياسية ثابتة.. واستقرار المنطقة يتطلب قواعد واضحة وموثقة لملء وتشغيل السد

تصعيد المفاوضات لمستوى رؤساء حكومات الدول الثلاث.. مصر تواصل تحقيق المكاسب في ملف سد النهضة

ترشيحاتنا

ممكن تضمه لسموحة.. شطة ينتقد حمادة صدقي بسبب أطهر الطاهر

سرت والجفرة.. أحمد موسى: مصر وضعت خطا أحمر لمن يعنيه الأمر في ليبيا .. فيديو

مفيد شهاب: إحالة مصر ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن استكمال للتفاوض.. فيديو

شاهد .. أحمد فلوكس يعلن عن زيارته لأهل ديالا مكى بعد رفع حظر الطيران

الجار الله: مصر لن تسمح لميليشيات الإرهاب التركية بالبقاء في جوارها

بـ توب أبيض وبنطلون بنقوشات الأناناس.. شاهد شقيقة هنا الزاهد بإطلالة لافتة

AdvertisementS

التعليم توضح إجراءات تأجيل امتحانات الثانوية العامة بسبب كورونا

التدخل التركي الاستعماري مرفوض .. عبد الستار حتيتة: متحدث القبائل الليبية أمام السيسي من قبيلة عمر المختار.. فيديو

تتعلق بالأمن القومي المصري .. 18 رسالة من الرئيس السيسي خلال زيارته للمنطقة الغربية العسكرية

بعد الشفاء من كورنا.. طبيبة توجه رسالة هامة للمواطنين

الرئيس السيسي: مصر حريصة على التعامل في ملف سد النهضة بالتفاوض

فيديو جراف.. أردوغان يحرض أنصاره على مصر

الأزهر ينعى ضحايا حادث حلايب ويوجه بالتكفل بعلاج المصابين

الكرة فى ملعب المواطنين.. لماذا رفعت السعودية قيود الحظر كليا رغم ارتفاع حالات كورونا؟

شهداء الواجب.. ائتلاف معلمي مصر ينعى 3 من مراقبي امتحانات الثانوية العامة في حادث بالبحر الأحمر

ديالا مكي.. حبيبة أحمد فلوكس تفاجئ متابعيها على انستجرام

عائلتى الصغيرة.. شريف منير يظهر بصحبة أسرته.. شاهد

أحمد موسى: مليشيا السراج وأردوغان لن يستطيعوا الاقتراب من سرت والجفرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. حبيبة أحمد فلوكس في أحدث جلسة تصوير

بفستان السندريلا.. ريا أبي راشد تخطف قلوب متابعيها بهذه الإطلالة

بفستان أسود.. أحلام تبرز رشاقتها بإطلالة جديدة .. شاهد