في آخر أيام حظر التجول ..هل تتجه السعودية الى مناعة القطيع؟

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ووفق ماذكره العصيمي في تصريحات تليفزيونية لمحطة ام بي سي الفضائية فقد بيًن قائلا " إن "منهج مناعة القطيع هو مصطلح بيطري (أُسيء استخدامه) في هذه الأزمة؛ لسببين: أولًا هذا المفهوم مختص بالماشية التي من المقبول أن يكون فيها خسائر مادية وتجارب عكس الإنسان، ثانيًا هذا المفهوم يستخدم عند وجود (لقاح) فيقومون بتطعيم 60% من الماشية والتي بدورها ستمنح مناعة لبقية الماشية وتمنع سلسلة انتشار العدوى.