بينهم دبلوماسيون.. إصابة 20 موظفي السفارة الأمريكية في أفغانستان بـ كورونا

أكدت تقارير إعلامية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية إصابة عدد من الموظفين في السفارة الأمريكية في أفغانستان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادرها أن من بين الموظفين المصابين بفيروس كورونا في السفارة، دبلوماسيين ومتعاقدين وموظفين محليين.





وأوضح المصدر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين العاملين في السفارة الأمريكية بكابول تجاوز 20 شخصًا، معظمهم من النيبابيين ممن يعملون في أمن السفارة.





بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن السفارة تنفذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من اتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، موضحة أنه يتم تطهير المبنى.





وذكرت الوزارة أنه يتم اختبار جميع الأشخاص في المبنى، فضلا عن عمليات التعقيم المستمرة وخضوع الموظفين المصابين بكورونا للحجر الصحي.



