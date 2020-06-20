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أخبار العالم

بينهم دبلوماسيون.. إصابة 20 موظفي السفارة الأمريكية في أفغانستان بـ كورونا

السبت 20/يونيو/2020 - 10:01 م
إصابة 20 موظفي السفارة
إصابة 20 موظفي السفارة الأمريكية في أفغانستان بكورونا
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قسم الخارجي
أكدت تقارير إعلامية نقلا عن وزارة الخارجية الأمريكية إصابة عدد من الموظفين في السفارة الأمريكية في أفغانستان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مصادرها أن من بين الموظفين المصابين بفيروس كورونا في السفارة، دبلوماسيين ومتعاقدين وموظفين محليين.

وأوضح المصدر أن عدد المصابين بفيروس كورونا بين العاملين في السفارة الأمريكية بكابول تجاوز 20 شخصًا، معظمهم من النيبابيين ممن يعملون في أمن السفارة.

بدورها قالت الخارجية الأمريكية إن السفارة تنفذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من اتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"، موضحة أنه يتم تطهير المبنى.

وذكرت الوزارة أنه يتم اختبار جميع الأشخاص في المبنى، فضلا عن عمليات التعقيم المستمرة وخضوع الموظفين المصابين بكورونا للحجر الصحي.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفغانستان 28424 حالة مؤكدة، بينما يشير الخبرء إلى معدل أعلى بكثير بسبب نقص الفحوصات.
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