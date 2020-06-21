تويوتا تفصح عن موديلها الجديد فورتشنر بقوة 210 حصان

كشفت شركة تويوتا عن موديلها الجديد وايقونتها Fortuner، والتي تنتمي إلى فئة السيارات متعددة الاغراض SUV.
أوضحت تويوتا أن السيارة سباعية المقاعد المصممة على أساس البيك آب والتي تعتمد على سواعد محرك ديزل تربو رباعي الأسطوانات بقوة 210 حصان و500 نيوتن مترلعزم الدوران الأقصى.
أما بالتوازي مع زيادة معدلات أداء السيارة كما تم زيادة حمل القطر ليصل إلى 3.1 طن كحد أقصى اما من الناحية الأخرى فيتميز هذا الموديل الجديد ببعض الرتوش التصميمية التي تظهر على شبكة المبرد الجديدة .
كما تتميز هذه السيارة بتصميم جذاب للمصابيح الخلفية مع لوحة عدادات جديدة ونظام ملتيميديا جديدة مع شاشة 8 بوصة إلى جانب إلى وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر آبل بلاي واندرويد أوتو .
وتم تزويد السيارة بعناصر إضاءة ثبتت فوق إطار العجلات الامامية كما تم تغير تصميم المرايا الجانبية وكذلك تغيرت أشكال المصابيح الخلفية.
أوضحت تويوتا أن السيارة سباعية المقاعد المصممة على أساس البيك آب والتي تعتمد على سواعد محرك ديزل تربو رباعي الأسطوانات بقوة 210 حصان و500 نيوتن مترلعزم الدوران الأقصى.
أما بالتوازي مع زيادة معدلات أداء السيارة كما تم زيادة حمل القطر ليصل إلى 3.1 طن كحد أقصى اما من الناحية الأخرى فيتميز هذا الموديل الجديد ببعض الرتوش التصميمية التي تظهر على شبكة المبرد الجديدة .
كما تتميز هذه السيارة بتصميم جذاب للمصابيح الخلفية مع لوحة عدادات جديدة ونظام ملتيميديا جديدة مع شاشة 8 بوصة إلى جانب إلى وظيفة دمج الهواتف الذكية عبر آبل بلاي واندرويد أوتو .
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يذكر أن شركة تويوتا أعلنت عن سيارتها HILUX والتي تتميزبملامح الجمال التي وخصوصا من ناحية التصميم الخارجي.
وتم تزويد السيارة بعناصر إضاءة ثبتت فوق إطار العجلات الامامية كما تم تغير تصميم المرايا الجانبية وكذلك تغيرت أشكال المصابيح الخلفية.