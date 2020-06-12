AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تويوتا تدعم سياراتها الجديدة سوبرا بنظام آبل

الجمعة 12/يونيو/2020 - 06:41 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة تويوتا اليابانية العملاقة عن إضافة نظام تشغيل الهاتف الذكية " آبل كار بلاي" إلى النسخة الجديدة من طراز سوبارو 2020 الجديدة وأكدت تويوتا أن تلك الخدمة ستكون متاحة مجانا لعملائها لمدة تصل إلى 4 أعوام.

وتعتبر هذه الأنظمة الذكية واحدة من خصائص السيارات المتطورة كما تقوم بعض شركات صناعة السيارات بفرض رسوم سنوية على العملاء الراغبين في استخدام هذه البرامج.

وسنجد على سبيل المثال أن الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات " بي إم دبليو "  قامت بفرض رسوم سنوية على هذه الخدمة قد تصل إلى 80 دولارا أمريكيا ولكن في نفس الوقت توفر "بي إم دبليو" نظام "آبل كار بلاي" مجانًا للعام الأول بعد شراء السيارة.
اقرأ أيضا
شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور



ويتميز هذا الطراز الجديد كليا من سيارة تويوتا " سوبرا " أنه جاء بعد توقف  طويل استمر قرابة 17 عاما منذ إيقاف إنتاج الجيل السابق في 2020.

كما تدعم سوبرا الجديدة بنظام آبل كار بلايو في هذه المرة و قد تم أيضًا الاهتمام بشكل كبير بثلاثة عناصر أساسية، وهي قاعدة العجلات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بتصميم خيالي تويوتا تعلن رسميا عن yaris cross 2021 .. صور

ما هو السر وراء شعار سوبارو

سوبرا 2021 نتاج تعاون قوي بين BMW وتويوتا

الصيف القادم.. سامسونج تطلق بطاقتها الائتمانية Samsung Money

سوبارو تكشف عن الموديل الجديد إمبريزا

ترشيحاتنا

عبد المجيد عبد الله يثير الجدل بهذه التغريدة

أخبار البرلمان| احسب قيمة الزيادة الجديدة فى مرتبك بداية من الشهر المقبل.. وتفاصيل 8 قوانين بالنواب تنتظر الرأي النهائي

إحباط 4 محاولات تهريب عبر منافذ الجمهورية المختلفة

اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

عيد ميلاد محمد عبده .. تعرف على عمره الحقيقي وكيف اكتشف عدد أبنائه

حقيقة رحيل فايلر بشكل نهائي عن الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جديد.. نزلات البرد تعطي مناعة 17 سنة ضد كورونا .. تفاصيل

شاهد.. هجوم لاذع على نجوم لونوا وجوههم باللون الأسود لمناهضة العنصرية.. صور

القبض على عجوز تسبب في مقتل إوزة .. صور