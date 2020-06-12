تويوتا تدعم سياراتها الجديدة سوبرا بنظام آبل

كشفت شركة تويوتا اليابانية العملاقة عن إضافة نظام تشغيل الهاتف الذكية " آبل كار بلاي" إلى النسخة الجديدة من طراز سوبارو 2020 الجديدة وأكدت تويوتا أن تلك الخدمة ستكون متاحة مجانا لعملائها لمدة تصل إلى 4 أعوام.





وتعتبر هذه الأنظمة الذكية واحدة من خصائص السيارات المتطورة كما تقوم بعض شركات صناعة السيارات بفرض رسوم سنوية على العملاء الراغبين في استخدام هذه البرامج.





وسنجد على سبيل المثال أن الشركة الألمانية الرائدة في صناعة السيارات " بي إم دبليو " قامت بفرض رسوم سنوية على هذه الخدمة قد تصل إلى 80 دولارا أمريكيا ولكن في نفس الوقت توفر "بي إم دبليو" نظام "آبل كار بلاي" مجانًا للعام الأول بعد شراء السيارة.

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ويتميز هذا الطراز الجديد كليا من سيارة تويوتا " سوبرا " أنه جاء بعد توقف طويل استمر قرابة 17 عاما منذ إيقاف إنتاج الجيل السابق في 2020.



