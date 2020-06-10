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سيارات

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة Allers Rods & Customs عن الانتهاء من تعديل سيارة تويوتا لاندكروزر FJ40 موديل 1976 على طريقة السيارات الكلاسيكية في بداية القرن الماضي.


واستغرقت عملية تحويل السيارة أكثر من 1,200 ساعة عمل، كما اهتمت شركة التعديل بأدق التفاصيل لإعادة السيارة الأيقونية إلى الحياة، حيث تم إجراء تعديلات كبيرة على نظام التعليق.


كما أن المحور الخلفي والإطارات مستعارة من لاند روفر ديسكفري، بالإضافة إلى مكابح جديدة في العجلات الأمامية والخلفية.


وبالنسبة للأداء فلم تتخل السيارة عن جذورها اليابانية، حيث تم تزويدها بمحرك 1UZ V8الخاص بشركة لكزس والذي يولد قوة 300 حصان متصلًا بناقل حركة آلي من 5 سرعات مستعار من لكزس كذلك.


أما المصابيح الأمامية فمأخوذة من الجيل الأول لسيارة فولكس فاجن جولف، فيما تم تجديد المقصورة بمقاعد مستعارة من سيارة جيب رانجلر، لكن تبقى التعديلات المذهلة على الهيكل هي أبرز ما يميز هذه السيارة الفريدة.


يذكر أن هذه ليست أول مرة تخضع فيها تويوتا لاندكروزر FJ40 للتعديل، حيث أخبرناكم سابقًا عن شركة FJ Company التي يقع مركزها في مدينة ميامي الأمريكية، التي تقوم بتعديل سيارات لاندكروزر الكلاسيكية وتحويلها إلى نسخ حديثة، حيث تأتي بنفس الشكل القديم لكن مع قوة حصانية أكبر وبعض التحسينات العصرية.

شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور
شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور
شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور
شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور
شاهد .. تعديل كلاسيكي على تويوتا لاندكروزر FJ40 .. صور
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