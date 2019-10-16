تعرف على تويوتا لاندكروزر التقليد الصيني .. صور

من الواضح أنه لا نهاية للمحاولات الصينية لتقليد السيارات الغربية من جميع الأنواع وقد رأينا نجاح لاندروفر مؤخرًا في قضيتهم ضد تقليد صيني لموديل ايفوك.



والآن ظهرت صور SUV صينية جديدة باسم Hengtian L4600 على صفحات الانترنت بشكل مطابق تمامًا لتويوتا لاندكروزر ، وقد كان من المفترض أن يتم طرحها في السوق الصيني في العامين الماضيين ولكن تأخر الجدول، ربما لأسباب قانونية، مع طرحها خلال أشهر من الآن.



نلاحظ بوضوح نظام التعليق المستقل في الأمام ونظام التعليق بأربع وصلات في الخلف، بنفس الترتيب والتهيئة على لاندكروزر، كما أن أبعاد الطول والعرض والارتفاع وقاعدة العجلات مقاربة للموديل الأصلي مع نفس التصميم الخارجي العام باستثناء الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية.



وتعتمد Hengtian على محرك V8 ولكن ليس من تويوتا بالطبع بل محرك صيني بترولي سعة 4.6 لتر بقوة 286 حصان فحسب، متصل بجير اوتوماتيكي، وبالطبع ستكون السيارة أرخص بكثير من لاندكروزر أصلية.



