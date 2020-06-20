النائب أبو العينين: مصر تقف على قدميها والرئيس السيسي يقود المسيرة.. فيديو

قال النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا دمرت السياحة في مختلف أنحاء العالم.





وأضاف محمد أبو العينين في تصريحات تليفزيونية عرضها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر استطاعت أن تقف على قدميها في ظل أزمة كورونا.





وتابع محمد أبو العينين: "أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد المسيرة الذي استطاع أن يضع الرؤى للعبور من تلك الأزمة".





وأكمل محمد أبو العينين: " الرئيس السيسي وجه بتمويل المستثمرين وبدأت تظهر مبادرات غير تقليدية في مصر قدمها البنك المركزي والحكومة لتمويل الاستثمار وخسارة قطاع السياحة".

ولفت محمد أبو العينين إلى أن مصر قدمت مثلا اعلى فيما يتعلق بطلبات المستثمرين والإجراءات الاحترازية ودور الدولة والغرف السياحية والتجارية.