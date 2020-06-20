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ديني

كاشِف الغمة.. حملة جديدة يطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية

السبت 20/يونيو/2020 - 11:38 م
مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
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يارا زكريا
يُطلق مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.

وتهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور، وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلي بكريم صِفاته وخِلاله، عبر المنافذ الإلكترونية للمركز.


وأطلق مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية حملةً تثقيفية توعوية جديدة تحت عنوان: «وأزواجه أمهاتهم»؛ تعريفًا بأمّهاتنا أمّهاتِ المؤمنين زوجات سيّدنا رسول الله ﷺ، وبرًّا بهنَّ، وبيانًا لِمَا لهنَّ من فضائل مناقب وحقوق.

وتبيّن الحملة جهودهنَّ في خدمة الإسلام والدّعوة إليه، وإرشاداتهنَّ لاستقرار الحياة الأسرية والاجتماعية، وما يجب على المُسلم تجاههنّ من حبٍّ وأدبٍ مع شُخوصِهنّ وسِيرتهنّ يناسبان قدر صاحبات هذا المقام الشّريف؛ امتثالًا لما جاء عنهنّ في القُرآن الكريم.

ويدعو المركز مِن خلال هذه الحملة المسلمين والمسلمات إلى الاقتداء بسيرتهنّ وأخلاقهنّ وعفافهنّ، وإنزالهنّ منزلتهنّ المُستحقَّة؛ فهنّ خير أسوةٍ وقُدوةٍ.
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