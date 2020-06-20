كاشِف الغمة.. حملة جديدة يطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية

يُطلق مركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية أحدث حملاته الدعوية والتوعوية تحت عنوان «كاشِفُ الغُمَّة»؛ عرفانًا بفضل صاحب المقام الأعظم، والجناب الأكرم، تاج رؤوسنا، الأحبِّ إلينا من آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأنفسنا، سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-، وتعريفًا بجميل شمائله، وجليل فضائله.
وتهدف الحملة إلىٰ بيان أوجه كشفه للغُمَّة، وإقامته للملَّة، وإخراجه للعالمين من الظُّلمات إلىٰ النُّور، وتدعو إلىٰ إِكباره وإِكرامه، وتبجيله واحترامه، وإلىٰ التأسي بخِصَاله، والتَّحلي بكريم صِفاته وخِلاله، عبر المنافذ الإلكترونية للمركز.