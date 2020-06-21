لم نخاطر بالعودة .. العناني: عرض فيلم سائح في مصر لطمأنة الدول المصدرة للسياحة

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنه تم إعداد فيلم «سائح في مصر» لدعم السياحة في مصر، موضحا أنه يتم التواصل مع الدول المصدرة للسياحة، وسيتم عرض الفيلم يوم الأثنين او الثلاثاء المقبل".





وأضاف خالد العناني في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد": "الفيلم به لقطات عن التعقيم المستمر في المنشآت السياحية والشوارع".

وتابع خالد العناني:" الفيلم عبارة عن سائحين يأتون إلى مصر ويرصد رحلة وصولهم إلى مصر والإجراءات الاحترازية التي يتم اتباعها طوال فترة تواجد السائح في مصر ".





وأكمل خالد العناني:" سوف يعرض الفيلم الأنشطة السياحية والترفيهية من قبل القائمين على نشاط السياحة وهم يرتدون الكمامات ويتبعون الإجراءات الاحترازية ".





ولفت خالد العناني إلى الفيلم مدته دقيقتين وربع الدقيقة وسيتم إذاعته في الدول المصدرة للسياحة وتم اختيار 5 وجهات عربية وأوروبية كمرحلة اولى".





وأردف خالد العناني: "وجهت الدعوة لوزراء السياحة الاجانب لزيارة مصر للتعرف على الضوابط الاحترازية في مصر والمناطق السياحية"، مضيفا:" نحن لم نخاطر على الإطلاق بعودة السياحة في المدن السياحية ".



