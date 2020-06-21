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وزير السياحة والآثار: إنشاء فنادق بميدان الرماية .. وتطوير ضخم بمحيط المتحف المصري الكبير.. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:51 ص
خالد العناني
خالد العناني
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هاني حسين
قال  خالد العناني وزير السياحة والأثار، إن  المتحف الكبير سيكون جاهزا للافتتاح في 2021، مضيفا أن المتحف يبعث رسالة للعالم بانه في ظل تطوير البنية التحتية وتطوير الصحة والتعليم لا ننسى الثقافة والقوى الناعمة.

وأضاف خالد العناني  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   المتحف المصري الكبير تكلفته مليار دولار، و3 شركات أجنبية كبرى  يرغبون في تنظيم حفل الافتتاح وهم من أكبر شركات العالم المنظمة لأحداث عالمية كثيرة ".

وتابع خالد العناني:"  مستوى الحضور سيكون عالى المستوى ولن يكون الاحتفال بالافتتاح على يوم واحد فقط، موضحا أن يتم ترميم 50 ألف أثر في المتحف الكبير".

وأردف خالد العناني:"   تلقينا عروضا بإنشاء  فنادق عند ميدان الرماية تطل على الهرم.. المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير  يتم تطويرها بشكل ضخم".

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