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وزير الطيران: خسرنا 3 مليارات جنيه بسبب جائحة كورونا.. ونعيد الحركة أول يوليو

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:54 ص
محمد منار عنبة
محمد منار عنبة
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هاني حسين
قال محمد منار عنبة وزير الطيران، إن حركة الطيران تعود في الأول من يوليو  المقبل، مضيفا "توقف النشاط أدى إلى خسائر بالمليارات للشركة الوطنية".


وأضاف محمد منار عنبة في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بدأنا في إعادة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح".


ولفت محمد منار: "توجهت إلى كافة المطارات لحصرها وللتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية والطبية" مضيفا: "نعمل على تشجيع العنصر البشري لأنه الأهم في المنظومة".


وتابع محمد منار: "نفتح حركة الطيران أمام الدول التي تفتح حركة الطيران ومعظم دول العالم تفتح حركة الطيران"، مضيفا: "صناعة الطيران تعود للعمل مرة أخرى".


وأكمل محمد منار: "شركات كثيرة خرجت من المجال.. واتخذنا إجراءات بتخفيض بعض الرواتب في مصر الطيران".


وأكمل محمد منار: "صناعة الطيران ثمنها مرتفع وهامش الربح منخفض وخسرنا نحو 3 مليارات جنيه في هذه الجائحة".
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