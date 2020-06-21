بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

بعد التحذيرات القوية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس السبت، وحديثه عن الخطوط الحمراء في ليبيا وأن التدخل المصري المباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية، أبدت الخارجية التركية تراجعا في تصريحاتها على لسان وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.









وبحسب "سي إن إن"، قال أوغلو في مؤتمر صحفي، إن تركيا تقدر أهمية ليبيا بالنسبة لمصر وأنه لا يمكن التغاضي عن ذلك.









وأضاف أوغلو أن إحلال السلام في ليبيا له أهمية مصيرية لدول الجوار، وأنه لا يمكن التغاضي عن أهمية السلام في ليبيا بالنسبة إلى مصر.









وكان الرئيس السيسي قال إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين للجيش الوطني الليبي تعتبر بمثابة خط أحمر -لمليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا، داعيا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة.









وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والولايات المتحدة أعلنت وقوفها وتأييدها للجهود المصرية للحل في ليبيا وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.