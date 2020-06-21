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تعليم

اليوم.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية وإجراءات للحد من كورونا

الأحد 21/يونيو/2020 - 03:05 ص
اليوم.. انطلاق امتحانات
اليوم.. انطلاق امتحانات الثانوية الأزهرية
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محمد شحتة
تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد  وتستمر حتى 31 يوليو، في ضوء ما صدر اليوم من قرارات عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وتبدأ الامتحانات للقسم العلمي، في التاسعة من صباح يوم 21 يونيو بمادة الفقه، ثم يوم الثلاثاء الموافق 23 يونيو، بمادة الميكانيكا نظام حديث وقديم.

وفي يوم الخميس 25 يونيو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة القرآن الكريم ، وفي يوم الأحد  28 يونيو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الحديث.
أما في يوم الخميس 2 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الفيزياء، ولمدة ثلاث ساعات، وفي يوم الأحد 5 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأحياء، ولمدة ثلاث ساعات.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الأدب والنصوص، ويوم الخميس 9 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الاستاتيكا نظام حديث.

وفي يوم الأحد 12 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة الكيمياء، ولمدة ثلاث ساعات، ويوم الثلاثاء 14 يوليو، يؤدون الامتحان في التفاضل والتكامل نظام حديث وقديم.

أما في يوم الخميس 16 يوليو يؤدي الطلاب الامتحان في مادة النحو، وفي يوم الأحد 19 يوليو يؤدون الامتحان في مادة الجبر والهندسة الفراغية نظام حديث وقديم.

وفي يوم الثلاثاء 21 يوليو، يؤدي الطلاب الامتحان في مادة البلاغة ، وفي يوم الأحد 26 يوليو يؤدون الامتحان في مادة اللغة الأجنبية.

أما في يوم الثلاثاء، 28 يوليو، يؤدون الامتحان في التوحيد، والثلاثاء 4 أغسطس في مادة الصرف، والخميس 6 أغسطس في مادة التفسير.

وتنتهي جميع الامتحانات بما فيها الامتحان الشفوي، بانتهاء الامتحان التحريري.
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