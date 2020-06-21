الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

أكد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر أن مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا.





وبحسب "أخبار ليبيا"، قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي إن مصر تعي خطورة التدخلات الخارجية في ليبيا والتهديدات الإرهابية.





واضاف أن مصر هي الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس تركيا.





وتابع أن أعداد المرتزقة تزايدت بشكل كبير في ليبيا لدعم تنظيم الإخوان، وأن تركيا تسعى لتحقيق أهداف اقتصادية من تدخلها في ليبيا.





كان الرئيس السيسي قال إن تجاوز مدينة سرت الليبية وقاعدة الجفرة الجوية الخاضعتين للجيش الوطني الليبي تعتبر بمثابة خط أحمر -لمليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا- داعيا إلى وقف إطلاق النار عند هذا الخط، والدخول في مفاوضات بين طرفي الأزمة.





وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين والولايات المتحدة أعلنت وقوفها وتأييدها للجهود المصرية للحل في ليبيا وما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.



