AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

1838 طالبا يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة فى 10 لجان بمطروح

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:19 ص
صدى البلد
Advertisements
ايمن محمود

تنطلق بعد قليل صباح اليوم الأحد بمحافظة مطروح امتحانات  الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي " علوم ورياضيات " فى 10 لجان امتحانية  على مستوى المحافظة بعدد 1838  طالب وطالبة حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.

وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إبرام عدة بروتوكولات مع 5 جهات هي مديربة الأمن وخاصة بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة ونقل وإعادة أوراق البوكيلت الي جانب مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة الي جانب سيارة إسعاف مجهزة وفرع التأمين الصحي للإشراف علي الإجراءات الاحترازية ومتابعة وسائل الوقاية داخل اللجان ومديرية التموين لتجهيز السيارات بالوقود والخبز للاستراحات ومديرية الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي .


واضاف أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها في إطار منظومة عمل متكاملة من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلي بر الأمان في المرحلة الحالية والتي تواجه الدولة خلالها جائحة كورونا .

واشار الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك اتصال متواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح وغرفة العمليات بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية الوقائية في مواجهة فيرس كورونا المستجد في سبيل المحافظة علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية وتوفير أقصي درجات الحماية لهم بالإضافة إلي تذليل كافة العقبات .

 واضاف علي ضرورة  تطبيق القرارات الوزارية ومواجهة أي محاولات للغش داخل اللجان الامتحانية لافتا  أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان الامتحانية لإستقبال الطلاب .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعقيم وتطهير مقار اللجان..تعليم مطروح يبحث الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة

مدير تعليم مطروح يتفقد استراحات منتدبي لجان امتحانات الثانوية والدبلومات الفنية

مدير تعليم مطروح يتابع تركيب بوابات التعقيم بمقار لجان الثانوية

بوابات لتعقيم اللجان.. محافظة مطروح تعلن جاهزيتها لامتحانات الثانوية العامة

تعليم مطروح: جاهزون لماراثون الثانوية العامة و5 برتوكولات لتأمين الامتحانات

ترشيحاتنا

شاهد.. لجان الثانوية العامة بالشرقية قبل لحظات من انطلاق الامتحانات

ترحيب دولى وعربي بكلمة السيسي حول ليبيا..السعودية والإمارات والبحرين: ندعم مصر فى الحفاظ على أمنها القومى ودحر الميليشيات وحماية حدودها من الإرهاب والمرتزقة.. الخارجية الأمريكية: وضع حد للتدخل الأجنبي

شاهد.. رد حسن الرداد وإيمي سمير غانم على شائعات الانفصال

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

بعد ظهوره أمس بالغردقة .. أبرز 10 معلومات عن "الحوت القاتل الكاذب"

AdvertisementS

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها من حسن الرداد.. فيديو

7 إجراءات يمر بها طلاب الثانوية العامة قبل استلام ورقة الامتحان اليوم

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

أخبار الرياضة.. رحيل لاعب الأهلي للدوري البرتغالي.. مرتضى يعلن مفاجأة.. نادي مصر يرفض المشاركة في مسحات كورونا

بالفوتشوب.. ياسمين عبد العزيز تنشر صور زفافها وأحمد العوضي

الجيش الليبي: مصر الشريك الحقيقي لتحقيق الأمن في ليبيا وليس الإخوان وتركيا

تحرمك خيرا كبيرا في الدنيا والآخرة .. علي جمعة: لا تنطق بهذه الكلمة

بـ لوك غريب.. ابنة شريف منير تثير الجدل بإطلالة جريئة

نور هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: أنا ماكنش عندي خلل هرموني

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

سيتروين citroen تعلن تخفيض أسعارها في مصر .. صور

أول لاعبة كرة قدم سعودية محترفة توجه رسالة للفتيات.. فيديو