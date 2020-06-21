1838 طالبا يبدأون اليوم امتحانات الثانوية العامة فى 10 لجان بمطروح





تنطلق بعد قليل صباح اليوم الأحد بمحافظة مطروح امتحانات الثانوية العامة بقسميها الأدبي والعلمي " علوم ورياضيات " فى 10 لجان امتحانية على مستوى المحافظة بعدد 1838 طالب وطالبة حيث يؤدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية.





وأكد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم إبرام عدة بروتوكولات مع 5 جهات هي مديربة الأمن وخاصة بتأمين اللجان ومركز توزيع الأسئلة ونقل وإعادة أوراق البوكيلت الي جانب مديرية الصحة لتوفير طبيب داخل كل لجنة الي جانب سيارة إسعاف مجهزة وفرع التأمين الصحي للإشراف علي الإجراءات الاحترازية ومتابعة وسائل الوقاية داخل اللجان ومديرية التموين لتجهيز السيارات بالوقود والخبز للاستراحات ومديرية الكهرباء لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي .





واضاف أن كل أجهزة الدولة يتم التنسيق بينها في إطار منظومة عمل متكاملة من أجل تحقيق عملية امتحانية يسودها الالتزام والانضباط في سبيل الوصول بها إلي بر الأمان في المرحلة الحالية والتي تواجه الدولة خلالها جائحة كورونا .





واشار الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم أن هناك اتصال متواصل بين غرفة العمليات الرئيسية بالوزارة وغرفة العمليات الرئيسية بمحافظة مطروح وغرفة العمليات بتعليم مطروح واللجنة الثلاثية المشكلة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والإلتزام بكافة الاشتراطات الصحية الوقائية في مواجهة فيرس كورونا المستجد في سبيل المحافظة علي صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وكافة المشاركين بالعملية الامتحانية وتوفير أقصي درجات الحماية لهم بالإضافة إلي تذليل كافة العقبات .





واضاف علي ضرورة تطبيق القرارات الوزارية ومواجهة أي محاولات للغش داخل اللجان الامتحانية لافتا أن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح يتابع لحظة بلحظة جاهزية اللجان الامتحانية لإستقبال الطلاب .



