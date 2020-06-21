لتطوير منظومة العمل.. وزير الري يبحث التعاون مع جامعة القاهرة في مجال الدراسات والبحث العلمي

عقد الدكتور محمد هبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور علاء الظواهري بكلية الهندسة جامعة القاهرة والدكتور هشام بخيت مساعد الوزير لشئون الدراسات والمياه العابرة للحدود لبحث أوجه التعاون فى مجال الدراسات والبحث العلمي بين الوزارة وجامعة القاهرة.



وكان وزير الرى أكد أهمية استمرارية وتواصل جميع الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة، فضلًا عن رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي أمطار.



ويأتي ذلك مع اتخاذ كل الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كل المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.



تجدر الإشارة إلى أنه تم التأكيد من الوزير على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لـ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.

