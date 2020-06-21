تعرف على تفاصيل أول كسوف حلقي للشمس في 2020

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للفلك، إن الخسوف أو الكسوف هو اختفاء الشمس أو القمر من الرؤية، وظاهرة الكسوف تطلق على الشمس بينما الخسوف على القمر.





وتابع الدكتور محمد غريب، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن الكسوف الشمسي اليوم كان أول مرة لهذا العام ولكن ثالث ظاهرة في العام من الكسوف والخسوف، وبعض البلدان شهدت كسوف حلقى مثل سلطنة عمان والهند، ولكن في مصر ومعظم الدول العربية شهدناه ككسوف جزئي.





وأضاف أستاذ بالمعهد القومي للفلك، أنه في الساعات الأولى من الصباح حدثت تلك الظاهرة، وعملية الكسوفات والخسوفات تساعد علماء الميكانيكا السماوية في ضبط الأجرام السماوية حول بعضها.





وقد شهدت مصر ودول العالم، في تمام الساعة 6.23 دقيقة صباح اليوم الأحد أول كسوف للشمس في عام 2020، واستمرت الظاهرة لمدة ساعتين، ويعتبر هذا هو الكسوف الأول للشمس فى العام الميلادي الحالي 2020، وهو من النوع الحلقى، الذى يحدث عندما يكون القمر في مداره بعيدا عن الأرض فيغطي قرص الشمس ولكن ليس تماما، وتنتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم.