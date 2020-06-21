يضعف جهاز المناعة.. حيل للتقليل من تناول السكر

بعد تشديد وزارة الصحة على أهمية تعزيز صحة الجهاز المناعى لمقاومة العدوى بفيروس كورونا المستجد، تعد أبرز العادات الخاطئة التى تتسبب فى إضعاف جهازك المناعى هى الإفراط فى تناول الكثير من السكريات التى تدمر الجهاز المناعي وتبطئ من قدرته على مقاومة الفيروسات.. إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الرغبة الشديدة في السكر.









1.بذور الشيا





تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية التى تبقيك ممتلئًة لفترة أطول ويمنع الرغبة الشديدة في السكر .





2. الفواكه الحلوة





تناول الفاكهة مثل المانجو أو التوت أو العنب الذي يحتوي على كمية عالية من السكر عندما تشعر برغبة في تناول السكر في كل مرة





3. المكسرات

تحتوي المكسرات على دهون أحادية غير مشبعة صحية للقلب والتي عند تناولها بعد الوجبات تحافظ على رضاء الجسم لفترة أطول ، لذلك تقل احتمالية إصابتك برغبات السكر







4. الشوكولاته الداكنة

اختر الشوكولاتة الداكنة كلما ظهرت رغبتك في تناول الحلوى. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 70 في المائة من الكاكاو وأقل من السكر والدهون ، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة التي تلبي رغبات السكر الخاصة بك .





5. العصائر



يمكن للعصائر المصنوعة من الفاكهة والخضار وزبدة المكسرات الصحية أن تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في السكر وزيادة تناولك الغذائي أيضًا





6. القرفة

