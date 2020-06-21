AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يضعف جهاز المناعة.. حيل للتقليل من تناول السكر

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:18 م
السكر
السكر
Advertisements
لمياء الياسين
بعد تشديد وزارة الصحة على أهمية تعزيز صحة الجهاز المناعى لمقاومة العدوى بفيروس كورونا المستجد، تعد أبرز العادات الخاطئة التى تتسبب فى إضعاف جهازك المناعى هى الإفراط فى تناول الكثير من السكريات التى تدمر الجهاز المناعي وتبطئ من قدرته على مقاومة الفيروسات.. إليك بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الرغبة الشديدة في السكر. 


 1.بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3 الدهنية  التى تبقيك ممتلئًة لفترة أطول ويمنع الرغبة الشديدة في السكر .

2. الفواكه الحلوة

 تناول الفاكهة مثل المانجو أو التوت أو العنب الذي يحتوي على كمية عالية من السكر عندما تشعر برغبة في تناول السكر في كل مرة

 3. المكسرات
 تحتوي المكسرات على دهون أحادية غير مشبعة صحية للقلب والتي عند تناولها بعد الوجبات تحافظ على رضاء الجسم لفترة أطول ، لذلك تقل احتمالية إصابتك برغبات السكر

 4. الشوكولاته الداكنة
اختر الشوكولاتة الداكنة كلما ظهرت رغبتك في تناول الحلوى. تحتوي الشوكولاتة الداكنة على أكثر من 70 في المائة من الكاكاو وأقل من السكر والدهون ، مما يجعلها واحدة من أفضل الأطعمة التي تلبي رغبات السكر الخاصة بك .

5. العصائر
يمكن للعصائر المصنوعة من الفاكهة والخضار وزبدة المكسرات الصحية أن تساعد في محاربة الرغبة الشديدة في السكر وزيادة تناولك الغذائي أيضًا

6. القرفة
القرفة عبارة عن توابل حلوة يمكن أن تساعد في إيقاف الرغبة الشديدة في السكر عن طريق التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. إن شرب شاي القرفة سيقلل من الرغبة الشديدة في الجسم ويعطيك دفعة إضافية للطاقة!
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 طرق لإدارة أعراض انسحاب الكحول في العزل المنزلي

تحمي من مرض خطير.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الشيا

بدون جيم.. بذر الكتان الأسرع في حرق دهون الجسم

وجبات إفطار صحية لزيادة فقدان الوزن

لو بتعاني من السمنة .. 5 حلول طبيعية للتخلص منها في أقل من شهر

ترشيحاتنا

وزير التعليم: التجمعات الموجودة أمام لجان امتحانات الثانوية العامة ليست مسئوليتنا.. فهناك أزمة وعي رغم كل التحذيرات

معجزة مصرية في بوروندي.. طبيب مصري يجري عملية نادرة لطفلة 3 سنوات

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

لطلاب الثانوية العامة.. روشتة لرفع مناعتك ومحاربة توتر الامتحانات

بعد ظهوره أمس بالغردقة .. أبرز 10 معلومات عن "الحوت القاتل الكاذب"

لجنة حيدر دبوس بإيتاي البارود بيئة خصبة لانتشار كورونا بين طلاب الثانوية العامة.. فيديو وصور

AdvertisementS

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

بث مباشر لظاهرة الكسوف الجزئي للشمس.. شاهد

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

عمليات التعليم: جار تتبع الصور المتداولة لامتحان عربي الثانوية العامة لاتخاذ اللازم

ضبط طالبين روجا لتسريب أجوبة امتحانات الثانوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

هو ده اللى عندي.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد.. فيديو

العالم يؤيد السيسي.. أمريكا تدعم مصر بشأن ليبيا وتنقلب على تركيا وأردوغان

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

تداول صور امتحان عربي الثانوية العامة على صفحات الغش بعد توزيعه في اللجان

إذا ضاقت بك الدنيا.. علي جمعة: رسول الله كان يردد 19 كلمة عند الكرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأول في هذا العام.. شاهد لقطات من كسوف الشمس اليوم

لاعبو الأهلي يخضعون للمسحة الطبية استعدادا لاستئناف التدريبات.. شاهد

بمحرك V6 توين تيربو .. مرسيدس mercedes GLC 43 AMG تتمتع بسرعة فائقة.. فيديو وصور