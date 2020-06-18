بعيدا عن الأدوية ..3 طرق لرفع مناعتك

فى ظل تفشى فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين فى الوقت الحالى هو كيفية رفع الجهاز المناعى لمحاربة الإصابة إليك مشروبات تقوي المناعة التحضير تساعد على رفع المناعة، بسرعة غير متوقعة يقدمها موقع برايت سايد
اقرأ أيضا ..لمواجهة كورونا.. حيل سريعة لرفع المناعةمشروب البرتقال والخيار
يوفر هذا المشروب راحة سريعة من حرارة الصيف الحارقة ويساعد غناه بفيتامين سي فى حمايتك من الطفح الحراري بسبب خصائصه المضادة للأكسدة
مزيج الخيار والنعناع
. يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ ، وهو أمر شائع خلال موسم الصيف كما يساعد فى الوقت نفسه على رفع مناعتك
مكونات
شرائح خيار
5 قطع برتقال
4 قطع قليل من أوراق النعناع
طريقة تطبيق المشروب
ضع شريحة من الخيار وقليل من أوراق النعناع وشرائح البرتقال في كوب من الماء. احتفظ بها في الثلاجة لبعض الوقت وتناوليه ، بينما تكون باردة.
مشروب البرتقال والكيوى
فى الخلاط يمكنك مزج البرتقال والكيوى وتحليتهم بقليل من العسل يساعد تلك المشروب على رفع المناعه لغناه بكم كبير من فيتامين سى