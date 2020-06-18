AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعيدا عن الأدوية ..3 طرق لرفع مناعتك

الخميس 18/يونيو/2020 - 09:01 ص
المناعه
المناعه
Advertisements
لمياء الياسين
فى ظل تفشى فيروس كورونا كل ما يبحث عنه الكثيرين فى الوقت الحالى هو كيفية رفع  الجهاز المناعى لمحاربة الإصابة إليك  مشروبات تقوي المناعة التحضير تساعد على رفع المناعة، بسرعة غير متوقعة يقدمها موقع برايت سايد

مشروب البرتقال والخيار
 يوفر هذا المشروب راحة سريعة من حرارة الصيف الحارقة ويساعد غناه بفيتامين سي فى حمايتك  من الطفح الحراري بسبب خصائصه المضادة للأكسدة

مزيج الخيار والنعناع

. يمكن أن يساعد على تقليل الانتفاخ ، وهو أمر شائع خلال موسم الصيف كما يساعد فى الوقت نفسه على  رفع مناعتك

مكونات

شرائح خيار
5 قطع برتقال
4 قطع قليل من أوراق النعناع

طريقة تطبيق المشروب
ضع شريحة من الخيار وقليل من أوراق النعناع وشرائح البرتقال في كوب من الماء. احتفظ بها في الثلاجة لبعض الوقت وتناوليه  ، بينما تكون باردة.

مشروب البرتقال والكيوى

فى الخلاط يمكنك مزج البرتقال والكيوى وتحليتهم بقليل من العسل يساعد تلك المشروب على رفع المناعه لغناه بكم كبير من فيتامين سى

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

احمي نفسك من فيروس كورونا بمشروب البنجر والليمون السحري

لو عايز تخس.. 8 مشروبات تخلصك من الدهون في شهر رمضان

ينقي الجسم من السموم.. مشروب كايلي جينر في الحجر المنزلي

عيد الفطر.. حيلة سريعة للتخلص من سموم الرنجة والفسيخ وتطهير القولون

مشروب مذهل يحارب ضغط الدم ويحافظ على صحة القلب

مشروب خارق للمناعة.. طريقة عمل عصير الكيوي بالليمون والنعناع

ترشيحاتنا

صيفي على الموضة.. ريم سامي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أخبار الفن.. تدهور الحالة الصحية لـ منى إش إش.. قصة مقتل فاتن فريد فى عيد ميلادها.. عداوة أحلام وأصالة

غير جاهز للتخزين.. خبير موارد مائية: إثيوبيا قادرة على البدء في ملء سد النهضة

جلسة الموت.. إصابة نائب كويتي بكورونا داخل قاعة البرلمان تفزع المسئولين

رجل يفتح النار عشوائيا على المتظاهرين في أمريكا ووقوع إصابات خطيرة

في ذكرى ميلادها.. مقتل فاتن فريد حادث هز الرأي العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من 3 إلى 10 أيام.. استشارى يوضح موعد خروج مصاب كورونا من العزل المنزلى

تعرف على أكثر أبراج الرجال جاذبية.. هل أنت منهم؟

شاهد.. زوجان يحولان فرنا قديما إلى منزل خفي يمكنه التحول