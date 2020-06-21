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تعليم

محافظ القليوبية لـ صدى البلد: كورونا جعلت الثانوية العامة مختلفة عن الأعوام السابقة

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:14 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أن الثانوية العامة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة بسبب الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد جراء جائحة فيروس كورونا.

وأشار المحافظ فى تصريحات خاصة لصدى البلد إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية  سواء مديرية الصحة أو الأجهزة الأمنية لاتخاذ جميع الإجراءات الخاصة للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأكد المحافظ أنه قام بجولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة بمدارس الشيماء الثانوية للبنات وبنها الثانوية ومدرسة السادات الثانوية بشبلنجة حيث تم الاطمئنان على بوابات التعقيم وأدوات التطهير والتعقيم مشيرا الى ان هناك اهتمام غير عادى وتباعد بين الطلاب.
وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لتلقى أى بلاغات طوال اليوم متمنيا التوفيق لجميع الطلاب، مناشدا الأهالى بعدم اصطحاب أولادهم إلى اللجان وعدم التزاحم أمام اللجان حفاظا عليهم.
 
وأشار المحافظ إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير الامتحانات والمناخ الملائم لأدائها والتأكيد على ارتداء الطلاب والعاملين والملاحظين باللجان للكمامات واتخاذ كافة التدابير التى من شأنها تذليل كافة العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والطلاب.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الثانوية العامة للعام الحالي بمحافظة القليوبية 42 ألفا و343 طالبا  داخل 112 لجنة على مستوى المحافظة علاوة على 12 لجنة احتياطية.
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