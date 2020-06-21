الثأر وراء الجريمة .. كشف غموض العثور على جثتين فى أوسيم

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثتى عاطل ومزارع مصابين بطلقات نارية بأوسيم وضبط مرتكبى الواقعة.









البداية عندما تبلغ لمركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى (عاطل "له معلومات جنائية" نجل عمه "مزارع – له معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة المركز) بهما طلقات نارية بمنطقة زراعية بدائرة المركز والعثور بجوارهما على (قطعتى سلاح أبيض "سكين" - 8 فوارغ لطلقات آلية).





أسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (مزارع ، "شقيقه" تاجر ماشية - له معلومات جنائية ، مقيمان بدائرة المركز).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما للواقعة بدافع الثأر لسابقة قيام والد المجنى عليه الأول (تاجر أغنام – له معلومات جنائية) بإطلاق أعيرة نارية تجاه نجل المتهم الأول "المزارع" فأودى بحياته لخلافات بينهما حول تجارة الأغنام وضبطه والسلاح المستخدم وحبسه على ذمة تلك الواقعة وأضافا بإخفائهما الأسلحة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة لدى أحد الأشخاص (سمكرى "من أبناء عمومتهما" - مقيم بذات القرية) "أمكن ضبطه" ، وتم بإرشاده ضبط (2 بندقية آلية - 85 طلقة لذات العيار - 4 خزن).



