تعليم دمياط: غياب 55 طالبا عن امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة

إن هناك غرفة عمليات بمقر ديوان المديرية طوال فترة الامتحانات لمتابعة سير العملية الامتحانية وتلقي أي مخالفات أو شكاوى.

وأوضح أن هناك 10 آلاف و108 طلاب وطالبات قد أدوا امتحان اللغة العربية، حضر منهم 1053 طالبا وطالبة وتغيب 55 طالبا بنسبة حضور 99,5%، وذلك في 41 لجنة على مستوى 10 إدارات تعليمية.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم أنه قد جرى التنبيه علي رؤساء اللجان بمنع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة وتفتيشهم بواسطة أجهزة الكشف عن المعادن مشيرا إلى أنه في حال ضبط أي مختلفات سيتم تحويله للتحقيق كما تم اتباع جميع الإجراءات الاحترازية مع الطلاب والملاحظين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف "وكيل الوزارة" أنه تم الانتهاء من تركيب بوابات التعقيم بجميع اللجان واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة وتعقيم اللجان والاستراحات ومركز توزيع الأسئلة، كما تم توزيع كل الأدوات الطبية اللازمة من الكمامات والقفازات وغيرها على جميع اللجان، وذلك لتوزيعها على الطلاب والملاحظين قبل بدء الامتحان كإجراء احترازى للحد من انتشار فيروس كورونا.





وأشار "عثمان" إلى أنه تم فتح اللجان الساعة الثامنة صباحا لاستقبال الطلاب وسط إجراءات أمنية ووقائية وإتاحة مقاعد داخل أفنية المدارس لتواجد الطلاب بعد الدخول للمدارس وقبل وقت دخولهم للجان واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي، كما أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية والفرعية بالإدارات التعليمية تابعت كل الإجراءات واتخاذ اللازم نحو حل جميع المشكلات والإجابة عن جميع التساؤلات التي تلقتها.