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محافظات

محافظ الجيزة لـ صدى البلد: اتخذنا جميع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب خلال امتحانات الثانوية

الأحد 21/يونيو/2020 - 01:28 م
محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة
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محمد الصاحى - أحمد زهران

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن المحافظة كثفت من استعداداتها على مدار الأيام الماضية لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، والذي انطلق اليوم بامتحان مادة اللغة العربية، وسط إجراءات احترازية مكثفة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

 

وأضاف محافظ الجيزة في تصريح لـ صدى لـ صدى البلد، خلال تفقده لجان امتحانات الثانوية العامة في مدارس الجيزة، أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلاب ونجاح الامتحانات، مشيرا إلى أن تلك الامتحانات لها ترتيبات خاصة تتخذها وزارة التربية والتعليم سنويا بجانب اجراءات اضافية تشترك فيها العديد من الجهات والوزارات هذا العام للتصدي لجائحة كورونا.

 

وأشار إلى أن محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم استعدت لتلك الامتحانات بصورة كاملة.

 

أكد محافظ الجيزة علي وجود غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة تعمل بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير الامتحانات بجميع اللجان، للتعامل الفوري مع أية شكوى وسرعة حلها للعمل على توفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب.

 

وبعث محافظ الجيزة برسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن وأشار إلى أن جميع اللجان التي يجري بها الامتحانات تم تأمينها بالكامل من الخارج بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة إلى جانب قيام أجهزة الأمن بالإشراف على تأمين نقل أوراق الأسئلة والإجابات.

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