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أخبار البلد

2000 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بالمجان

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:35 م
صدى البلد
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محمد غالي
تستمر الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية في أداء رسالتها السامية تجاه أبناء الوطن، وتحمل مسئوليتها في هذا الظرف العصيب.

وتعمل فرقها الطبية من أطباء وكيميائيين وتمريض وفنيين بكل طاقتها تواصل الليل بالنهار من أجل تلقي جميع مرضى جائحة كورونا الرعاية الطبية اللازمة لهم على الوجه الأكمل حتى يكتمل تعافيهم.

وأجرت مستشفيات الهيئة خلال الفترة الماضية 1824 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا بالمجان.
 
وصرح د. محمد فوزي السوده رئيس الهيئة أنه تم إجراء جميع هذه الجلسات لمرضى كورونا بالمجان ولم يكن أغلب هؤلاء المرضى الذين تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي لهم من المرضى الذين يقومون بالغسيل بصفة مستمرة بمستشفيات الهيئة أو محتجزين بها لكننا كنا نقبل كل التحويلات حرصا على حياة المرضى.

وكان أغلب هؤلاء المرضى يحتاج إلى رعاية مركزة وهو ما تم توفيره لهم حتى تعافى الكثيرين بفضل الله من الفيروس وعادوا لإجراء جلسات الغسيل الكلوي الخاصة بهم بأماكنهم المعتادة من قبل.

وأضاف، أنه يأتي مستشفى أحمد ماهر التعليمي في مقدمة المستشفيات الذي تم إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها حيث تم إجراء 1191 جلسة غسيل كلوي بها، تليها مستشفى الساحل التعليمي، حيث تم إجراء 394 جلسة غسيل كلوي بها، ثم مستشفى حميات إمبابة التي أجرت 155 جلسة غسيل كلوي لمرضى كورونا، ثم مستشفى دمنهور التعليمي، حيث تم إجراء 26 جلسة غسيل كلوي بها، ثم مستشفيات شبين الكوم التعليمي وبنها التعليمي حيث تم إجراء 25 جلسة غسيل كلوي بكل منهم، ثم مستشفيات سوهاج التعليمي وقفط التعليمي، حيث تم إجراء 4 جلسات غسيل كلوي بكل منهم.
 
وذلك بإجمالي 2000 جلسة غسيل كلوي تقريبا بمستشفيات الهيئة خلال الفترة الماضية جميعها بالمجان ومستمرون فى تقديم الخدمة حتى تنتهى هذه الجائحة، وذلك يؤكد دور الهيئة الريادي طبيا ومجتمعيا في التخفيف عن كاهل هؤلاء المرضى المثقلين بمحنة المرض بهذه الجائحة وأيضا حاجتهم الملحة للتدخلات الطبية الأخرى مثل جلسات الغسيل الكلوي أو التدخلات الجراحية المختلفة.

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