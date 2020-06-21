قيمة السهم صفر.. هيرتز الأمريكية تعلق بيع أسهمها للخروج من أزمة كورونا

اعلن عملاق تاجير السيارات الامريكي هيرتز حصوله على موافقة قاضي الإفلاس بطرح 500 مليون سهم للخروج من ازمته المالية الحادة بسبب الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ولكن حذرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية شركة هيرتز عن معوقات تعترض خططها لبيع أسهمها ، جاء ذلك بعد أن حذر عملاق تاجير السيارات الامريكي المتأزم هيرتز المتداولين و المستثمرين من اسهمه الجديدة حيث من الممكن ان تصبح قيمتها صفر بسبب دفع ديونها السابقة .

وأعلنت شركة هيرتز الامريكية تعليقها لخطة 500 مليون دولار من أسهم الشركة ! و يرجع ذلك لموقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من القلق بشأن خطة البيع ومطالبتها بعملية مراجعة حيث اوضحت عدة وثائق خاصة بالافصاح قدمتها الشركة انها علقت عملية البيع انتظارًا لتوقيت مراجعة الهيئة.

وكانت دخلت أزمة فايروس كورونا الى عالمنا بداية هذا العام كالسيل الجارف للاقتصاد ، و جرفت معها شركات كبيرة لها من العمر قرابة الـ 100 عام من ناحية الافلاس او الاحتضار الحالي.

اخرها عملاق تأجير السيارات الشهير هيرتز كان آخر الضحايا في عالم السيارات ، الشركة والتي اكملت عامها المائة قبل عامين تصارع ماليا في الوقت الحالي بحسب التقارير المالية لجريدة وال ستريت جورنال بسبب أزمة وباء كورونا و ما ترتب عليها من توقف اجباري لقطاع المواصلات .