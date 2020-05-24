انهيار سوق السيارات المستعملة الأمريكية بعد إفلاس هيرتز

أعلنت شركة هيرتز عملاقة تأجير السيارات الامريكية عن تقدمها بطلب اشهار الافلاس واغلاق فروعها الأمريكية و الكندية ، والتوضيح عن هدفها الجديد لاعادة بناء وهيكلة الوضع المالي للشركة .

حيث ستبدأ شركة هيرتز عملاقة تأجير السيارات الامريكية بإبقاء برامج العملاء الخاصة كما هي والتي تتضمن برامج الحجوزات الخاصة و برامج العروض والاميال و برامج الولاء VIP

هيكلة الشركة من جديد

وأوضحت شركة هيرتز عن وديعتها المالية الخاصة بـ1 مليار دولار اميركي لدعم عملية الهيكلة القادمة و معالجة الديون التي وصلت 17 مليار دولار أميركي بسبب أزمة جائحة الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 و الذي تسبب في تسريح 20,000 موظف ما يعادل %50 من القوى العاملة بهيرتز .

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غرق سوق السيارات المستعملة

و لم تتضح باقي الخطة الكاملة لاعادة هيكلة هيرتز خلال هذه الفترة و لكن ظهر بعض التخوف من بدء الشركة بتصفية اسطول سياراتها لبيعها لحل هيكلة الديون ، حيث من المتوقع ان تتسبب عملية التصفية باغراق سوق السيارات المستعملة باكثر من 570,000 سيارة ، مما سيساهم بانهيار الاسعار و كساد ضخم لسوق السيارات المستعملة و الذي كان ومازال يعاني بسبب أزمة كورونا .

كورونا وأزمة هيرتز

و كانت دخلت أزمة الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 الى عالمنا بداية هذا العام كالسيل الجارف للاقتصاد ، و جرفت معها شركات كبيرة لها من العمر قرابة الـ 100 عام من ناحية الافلاس او الاحتضار الحالي ، عملاق تأجير السيارات الشهير هيرتز كان آخر الضحايا في عالم السيارات ، الشركة والتي أكملت عامها المائة قبل عامين تصارع ماليا في الوقت الحالي بحسب التقارير المالية لجريدة وال ستريت جورنال بسبب أزمة وباء كورونا و ما ترتب عليها من توقف اجباري لقطاع المواصلات .

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هيرتز تواجه سيولة صعبة

وأضافت المصادر أن الشركة لم يعد بإمكانها تسديد المدفوعات الخاصة بتمويل السيارات المملوكة لاساطيلها و هي حاليا في طور المحادثات مع البنوك والشركات الممولة لتقليل الالتزامات ، كما تقوم الشركة الان بعملية تقليل المصاريف الشهرية بعمليات التسريح للموظفين ، افاد مصدر خاص من الشركة انها في محادثات حاليا مع حاملي السندات و مالكي اسهمها في البورصة و التوصل الى اتفاق نهائي خلال الأسبوع الأول من مايو القادم وان لم يوافق الطرفان فقد تتأثر الشركة سلبا .

حيث حدث شلل تام بالشركة التي اضطرت لتخفيض موظفيها، وتسريح الكثير من العاملين في مقرها بولاية فلوريدا الأمريكية و استغنت الشركة عن خدمات نحو ١٠ آلاف عامل، وتراجعت أسهمها بشكل كبير وبنسبة ٨٠ ٪ تقريبا .

تواصل العمل في أوروبا

وأعلنت الشركة أن هذا القرار لا يشمل حاليا سوى عملياتها في الولايات المتحدة وكندا، لذلك ستواصل العمل في مناطق نشاطها الرئيسية أوروبا واستراليا ونيوزيلندا.

وصرحت الشركة ان هذا الافلاس جاء بسبب "تأثير كوفيد-19 على الطلب على السفر كان مباغتا وكبيرا وأدى إلى تراجع هائل في عائدات الشركة والحجوزات المستقبلية بسبب التخوف من الاصابة بالفيروس .

هيرتز وإلغاء الوظائف

الجدير بالذكر ان شركة هيرتز تأسست قبل أكثر من مئة عام والمعروفة في جميع أنحاء العالم في مجال تأجير السيارات و قد أعلنت في 21 ابريل إلغاء عشرة آلاف وظيفة في أميركا الشمالية أي نحو 26,3 بالمئة من عدد العاملين لديها في العالم، بهدف توفير الأموال في مواجهة انتشار الفيروس .