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تعليم

تأخر البوكليت يثير استياء أولياء أمور طلاب لجنة ثانوية بالإسماعيلية

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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انجي هيبة
سادت حالة من الغضب  بين أولياء أمور  طلاب الثانوية العامة  بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمحافظة الاسماعيلية لتأخر خروجهم عقب اداء امتحان اللغة العربية اليوم الأحد.

وغضب الأهالي لتأخر خروج ابنائهم الطلاب بحجة تسليمهم بوكليت الامتحان المقبل، مؤكدين ان هذه الإجراءات لا تستغرق بضع دقائق في الوقت الذي تاخر ذويهم فيه لساعة عن موعد خروج باقي زملائهم باللجان الأخرى.

وعبر الطلاب عن سعادتهم بالالتزام بالمناهج التي اقرتها الوزراة قبل حدوث ازمة انتشار فيروس  كورونا.

وأكد الدكتور خالد القبيصي مدير تعليم الاسماعيلية ان غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوي من شأنها تعطيل اجراء الامتحانات.

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وتفقد القبيصي إجراءات توزيع أوراق الأسئلة والإجابة على الطلبة، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات التعقيم والتطهير بجميع لجان الثانوية العامة، وكذلك تنسيق إجراءات قياس درجات الحرارة للطلاب.

لافتًا لضرورة تكثيف تعاون الجميع حتى يتم الانتهاء من امتحانات الثانوى العام بسلام وأمان لجميع الطلاب ، موضحا متابعته المستمرة فى هذا الشأن .
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