علي جمعة: الترحم على الملحد سخافة ولا يجوز شرعا.. الستر هو الأصل في الشريعة.. القضاء من يحكم على المجاهر بالمعصية.. ويوضح كيف تبرئ ذمتك إذا تكلمت يومًا في عرض أحد

الذي هو أصل في الشريعة الإسلامية في أكثر من حديث شريف يدعو إلى التحلى بهذه الفضيلة.

بما روى عن ابن عمر - رضى الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «المسلم أخو المسلم لا يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُهُ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيام، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة»، رواه البخارى ومسلم.

وألمح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجب إنكار المعصية ومن يجاهر بها، وعلى المسلم أن يعلم حكمها وعقابها.





وأضاف جمعة، أن من يحكم على الشخص المجاهر بالمعصية هو القضاء وليس كلام الناس، وليس عليهم إلا إنكار المعصية فقط.





وأشار إلى أن الإنسان لا يحق له ان يقول إن شخصا ما قد سرق من البنك كذا وكذا، لأنه قد يكون بريئا وبالتالي يكون قد يكون فعل شائعة ونشرها وحمل وزرها.





وأوضح، أنه لو تبين حقا أنه ارتكب معصية، فهنا علينا نصحه وإرشاده فيكون الأمر من باب "النصيحة لا الفضيحة" فالناس الآن لا يفرقون بين النصيحة والفضيحة والعاصي والمعصية.





ووجه المفتي السابق، حديثه للمجاهر بالمعصية، مستشهدا بحديث النبي "كل أمتى معافى إلا المجاهرين".















