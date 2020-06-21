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أخبار العالم

البرلمان الليبي: العرب باتوا يستشعرون خطر إحياء الأطماع العثمانية

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، إن الدول العربية باتت تستشعر خطر إحياء الأطماع العثمانية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 

وأضاف الميهوب في مداخلة هاتفية على قناة "العربية": "كل جهود دعم القوات المسلحة الليبية مرحب بها، ونؤكد أن قطر هي الداعم الأكبر لتركيا في إثارة الفوضى الليبية".

وتابع: "تركيا تسعى للسيطرة الميدانية لتقوية موقفها التفاوضي، ويجب تخليص مصراتة من هيمنة الإخوان والمتطرفين".

كان رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، أصدر بيانًا اليوم أعرب فيه عن شكره لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الرافض بشدة للتدخل التركي في ليبيا. 

وقال صالح: "كلمة الرئيس المصري جاءت استجابة لندائنا أمام البرلمان المصري بضرورة التدخل ومساندة قواتنا المسلحة في الحرب على الإرهاب والتصدي للغزو الأجنبي".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، القوات المصطفة بالمنطقة الغربية العسكرية؛ لمتابعة مدى جاهزيتها واستعدادها.

كان الرئيس قد صرح خلال تفقده لعناصر المنطقة الغربية العسكرية، بأن القوات جاهزة لتنفيذ أي مهام داخل حدود مصر أو خارجها، مؤكدًا أن الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة.
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