AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الأردن: أمن مصر من أمننا القومي ونرفض التدخل التركي في ليبيا

الأحد 21/يونيو/2020 - 04:40 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن المملكة الهاشمية تقف بشكل كامل مع مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن مصر من أمن الأردن القومي. 

وقال الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري: "أمن مصر ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها، ويجب بذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار في ليبيا ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالحها وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة". 

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزيران أكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسيًا بتوافق أطراف الأزمة بأسرع وقت ممكن وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدقة والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين". 

وتابع البيان: "استعرض الصفدي وسامح التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة، حيث أكد الصفدي أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ لمصر الشقيقة حقوقها في مياه النيل". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سامح شكري: يجب التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق مصالح كافة الأطراف

نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية.. شكري يستعرض مع القوى الرئيسية في العالم تطورات ملف سد النهضة.. ويشارك بـ مؤتمر المانحين لليمن.. ويدعو لحل المسألة الليبية.. والقضية الفلسطينية أساسية في المناقشات

يحقق الاستقرار الإقليمي .. جمهورية أرمينيا ترحب بإعلان القاهرة حول ليبيا

بن زايد وشكري في اتصال هاتفي: استمرار القتال في ليبيا يهدد ويقوض أمن واستقرار المنطقة

أكدا ضرورة الالتزام بالحل السياسي.. وزيرا خارجية مصر والإمارات يدينان تعريض حياة المدنيين في ليبيا للخطر

ترشيحاتنا

محمد الباز يعلن انضمامه لقناة النهار لتقديم برنامج جديد

كيف أبرئ ذمتي إذا تكلمت يومًا في عرض أحد.. علي جمعة يوصي بأمرين

رئيس هيئة الدواء: طرح 7 ملايين عبوة دواء ضمن بروتوكول علاج كورونا خلال 10 أيام

بناء على طلب مصر ورغم رفض الوفاق.. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب غدا

الملعقة السحرية.. 10 فوائد لتناول العسل على الريق

بعد تعرضه لوعكة صحية.. وليد توفيق يوجه رسالة لـ خالد عبدالرحمن

AdvertisementS

الصين تنقذ العالم من كورونا.. باحثون يبدأون المرحلة الثانية من التجارب على البشر

بشرى سارة.. زيادة 80% لأصحاب المعاشات على العلاوات الخمس أول يوليو

رجاء الجداوي تفقد الوعي بمستشفى أبو خليفة للعزل

انتهاء امتحان عربي الثانوية العامة.. وتسليم الطلاب بوكليت الدين والاقتصاد والإحصاء لحله منزليا

رسميا.. أحمد شوبير يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى منصور "تفاصيل"

أهم الأخبار | زيادة لأصحاب المعاشات ورجاء الجداوي تفقد الوعي.. وبلاغ من شوبير ضد مرتضى منصور

نقل طالب أزهري أثناء امتحانات الثانوية إلى المستشفى بسبب الاشتباه بإصابة كورونا.. فيديو وصور

أغرب من الخيال.. أمريكا خططت لتفجير القمر بقنبلة نووية

بسبب الشذوذ الجنسي.. ٣ شباب يقتلون محاسبا في الجيزة ويستولون على ١٩ ألف جنيه

التعليم ترصد 8 حالات غش بالموبايل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية الأزهرية.. عزل طالب في غرفة خاصة بعد الاشتباه بأعراض كورونا

قد ينتهي قبل ظهور العلاج.. بشرى سارة من الأطباء عن كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس رياضية.. نور اللبنانية تستعرض رشاقتها بـ ممارسة اليوجا

فورد تؤجل الكشف عن برونكو 2021 "صور"

على شاطئ البحر .. إنجي شرف تخطف الأنظار بإطلالة صيفية