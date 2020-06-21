الأردن: أمن مصر من أمننا القومي ونرفض التدخل التركي في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، أن المملكة الهاشمية تقف بشكل كامل مع مصر في مواجهة أي تهديد لأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى أن أمن مصر من أمن الأردن القومي.





وقال الصفدي خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري: "أمن مصر ركيزة لأمن واستقرار المنطقة برمتها، ويجب بذل كل جهد ممكن لوقف إطلاق النار في ليبيا ومنع كل ما يمكن أن يعمق الأزمة عبر إحالة ليبيا للصراعات الإقليمية والدولية على حساب مصالحها وأمنها وأمن دول جوارها والمنطقة".





وذكرت الخارجية الأردنية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "الوزيران أكدا على ضرورة تكاتف جميع الجهود لحل الأزمة سياسيًا بتوافق أطراف الأزمة بأسرع وقت ممكن وبما يضمن أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها ومصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدقة والتي تشمل اتفاق الصخيرات ومؤتمر برلين واتفاق القاهرة المنسجم مع مخرجات مؤتمر برلين".





وتابع البيان: "استعرض الصفدي وسامح التطورات في جهود التوصل لاتفاق حول سد النهضة، حيث أكد الصفدي أهمية عدم اتخاذ أي خطوات أحادية لملء السد وضرورة التوصل لاتفاق يحفظ لمصر الشقيقة حقوقها في مياه النيل".



