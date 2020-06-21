محافظ الشرقية يشيد بدور الأجهزة في متابعة امتحان اللغة العربية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمرور الميدانى على المدارس المخصصة لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة للتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين للكمامات وخضوعهم للكشف عن طريق جهاز الكاشف الحرارى قبل دخولهم اللجان ومرورهم من بوابات التعقيم ، فضلًا عن الإطمئنان على اجراءات التطهير والتعقيم داخل المدارس وأعمال النظافة ورفع القمامة والإشغالات من محيط المدارس والإستراحات لتوفير جو صحي وملائم لأداء الإمتحان ، حيث اشاد المحافظ بمجهودات رؤساء المدن والاحياء في المتابعة الدورية.





أكد المحافظ علي رؤساء المراكز بضروره التنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية ذات الصلة المباشرة بمتابعة انتظام سير عملية إمتحانات الثانوية العامة كمديرية (التربية والتعليم ، والصحة ، مديرية الأمن ) كلآ فيما يخصه لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة وغرفة الكنترول، وتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان لسرعة التعامل الفورى مع أية أحداث طارئة وإتخاذ الإجراءات الفورية بشأنها.

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وتنفيذًا لتكليفات المحافظ ، قام رئيس مركز ومدينة الحسينية بالمرور علي لجان الثانوية العامة بمدارس (يوسف عطوان الرسمية للغات/ مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية بنين / مدرسة الثانوية بنات /مدرسة السادات بنين ) للتأكد من تركيب بوابات التعقيم داخل مقار لجان الامتحانات، وكذلك المرور علي استراحات رؤساء اللجان والمراقبين للتأكد من جاهزيتها، كما تم رفع الإشغالات الموجودة بالكامل من أمام المدارس وتمت اعمال النظافة والتطهير اللازمة بمحيط المدارس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامه الطلاب والمراقبين .





كما قام رئيس حى أول الزقازيق بالمرور على المدارس بنطاق الحى لمتابعة اعمال النظافه والتطهير باللجان وحول المدارس والتأكد من إرتداء الطلاب والمراقبين الكمامات وخضوهم للكشف الحرارى،حيث تم المرور على (مدرسة الشهيد محمد السيد عبد العظيم ،النحال سابقا ومدرسة الشهيد مسعود على بحيرى الاعدادية بنات وبنين ،الحسينية سابقا ،ومدرسة الزقازيق الثانوية بنات والسادات الاعدادية بنات)تنفيذآ للاجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابه بكورونا خلال فترة امتحانات الثانوية العامة





كما قامت رئيس حى ثان الزقازيق بالمرور على اللجان المخصصة لإمتحانات الثانوية العامة داخل المدارس بنطاق الحى حيث تم المرور على (مدارس طلبه عويضه ومدرسة الرائد شريف طلعت الرسميه للغات بنات ومدرسه جمال عبد الناصر الثانوية بنات)





وقام رئيس مركز ومدينة الزقازيق بالمرور على المدارس المخصصه للجان الثانويه العامه بنطاق المركز ووحداته المحلية للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية وازاله اى معوقات تعوق سير عملية تأديه الطلاب للامتحان حيث تم المرور (مدرسة بهنباى الاعدادية ) للتأكد من انتظام سير الامتحانات بداخل اللجان





وقامت رئيسة مركز ومدينة ههيا بالمرور الميدانى على المدارس المخصصة كالجان امتحانات ثانوية عامة منها ( مدرسة الثانوية العسكرية بنين ههيا ومعهد البنين ههيا ومدرسة الجلاء ) كما تم متابعة أعمال النظافة لشارع احمد عرابى وشارع الجمهورية بالمناطق المحيطة بالمدارس.





كما قام رئيس مركز ومدينة ابوكبير بمتابعة اعمال النظافة حول المدارس والمعاهد التى تجرى بها امتحانات الثانوية العامة والازهرية اليوم وهي مدارس ( الشهيد السيد جمعان الثانوية و الثانوية بنين والمعهد الثانوى بابوكبير و معهد الفتايات الثانوى الازهرى )





وقام رئيس مركز ومدينه بلبيس بمتابعة لجان الثانويه العامه والازهرية بكل من ( مدرسة البلاشون الثانويه المشتركه ومدرسة البلاشون الاعداديه بنين ومعهد فتيات بميت جابر ومدرسه انشاص الرمل الثانوية المشتركة ومدرسة الشهيد هاشم الرفاعي الاعدادي بنات بانشاص الرمل )كما تم متابعة اعمال رفع القمامة بجوار سور مدارس ميتكيس و الثانويه بنين و الاعداديه الحديثه و محمد فريد وطلعت حرب والثانويه بنات والتأكد من عدم وجود أي اشغالات بمحيط اللجان وانتظام الامتحانات دون اى عوائق.





وقام رئيس مدينة منشأة أبو عمر بالمرور على مدرسة منشأة ابو عمر الاعدادية المشتركة للتأكد من انتظام سير عملية الامتحانات بداخلها .





وقام رئيس مركز ومدينه اولاد صقر بالمرور على المدارس المنعقد بها لجان الامتحانات ( مدرسة ام المؤمنين الاعداديه بنات ومدرسة الثانويه المشتركه ومدرسة اولادصقر التجارية، للتأكد من اجراءات التعقيم وارتداء الطلاب للكمامات والمطهرات اثناء دخولهم لجان الامتحان وانتظام عملية الامتحانات بداخلها.





وقام رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمرور الميدانى لمتابعة لجان امتحانات الثانوية العامة والازهرية، فتم المرور على عدد من المدارس ومنها ( الصالحية للتعليم الأساسى - فاقوس الاعدادية بنات - فاقوس الثانوية بنات - الشهيد هشام عبد العال ) للاطمئنان على سير الامتحانات.





وقام رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بمتابعة اعمال النظافة اليومية بالشوارع حول لجان المدارس التي تقام بها امتحانات الثانوية العامة ورفع القمامة وكنس الطرق ورشها ورفع الاتربة من الاماكن المحيطة بها ( مدرسة السادات الثانوية العسكرية/مدرسة دكتور محمد ربيع فلاح ثانوي بنات/ مدرسة التجارة للبنات / مدرسة الزهراء الابتدائية/ مدرسة الشهيد محمد سامي العراقي/ مدرسة التعليم الاساسي ١).





وقام رئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة سير عملية الامتحانات داخل اللجان بالمدارس والتأكد من عدم وجود أى إشغالات بمحيط اللجان وذلك لتهيئة الاجواء أمام الطلاب ومتابعة تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة فى مجابهة فيروس كورونا ..حيث تم المرور على مدرسة التحرير الابتدائية للتأكد من انتظام سير عمليه الامتحانات دون اى عوائق.





وقام رئيس مركز ومدينة مشتول السوق بالمرور على لجان الثانوية العامة (بمدرسه صلاح الدين الثانوية ومدرسة المدينة المنورة) للاطمئنان على سير امتحان الثانوية العام والاطمئنان على تعقيم المدارس.