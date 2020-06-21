شاهد.. كيف احتفل الأمير وليام بوالده تشارلز في عيد الأب

نشر دوق ودوقة كامبريدج، صور لهما للاحتفال بعيد الأب حيث ظهر الأمير وليام وهو يحتضن والده الأمير تشارلز أثناء قيادتهما للجزية الملكية في عيد الأب.

وتبين الصور الأمير ويليام الذي يبلغ من العمر 38 عامًا اليوم وهو يحتضن والده 72 عامًا في صورة مفاجئة التقاطتها دوقة كامبريدج في ساندرينجهام في ديسمبر من العام الماضي.

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كما نشر الأمير تشارلز ودوق إدنبره أيضًا صورًا عائلية على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتفال بهذه المناسبة مع اختيار الآباء الملكيين لقطات مفضلة لأطفالهم.

ونشر الامير تشارلز ذات الـ 72 عامًا، صورة له وهو يبتسم مع ابنه ويليام 38 عامًا وهاري 35 عامًا في مباراة بولو عام 2004 في Cirencester Park.

واحتفل أمير ويلز أيضًا بوالده دوق إدنبره 99 عامًا بنشر صورة وهو في طفولته تم التقاطها في عام 1951 في أراضي كلارنس هاوس.