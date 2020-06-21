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محافظات

الانتهاء من تطوير مستشفى حميات فرشوط بقنا.. نهاية يونيو الجارى

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:40 م
الإنتهاء من تطوير
الإنتهاء من تطوير مستشفى حميات فرشوط بقنا ٣٠ يونيو الجارى
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يوسف رجب
قال كمال شلبى، السكرتير العام لمحافظة قنا، أن أعمال التطوير التى تتم بمستشفى حميات فرشوط، من المقرر الإنتهاء منها  ٣٠ يونيو الجارى.

جاء ذلك خلال متابعة السكرتير العام، لأعمال التطوير التى تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتى تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربى.



أشار شلبى، إلى أن أعمال التطوير سوف تساهم فى زيادة عدد الأسرّه بالمستشفى إلى ١٦٥ سرير.

بالإضافة إلى تجهيز ٨ غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى، و تركيب ٣ مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى.

أضاف شلبى، بأن أعمال التطوير بالمستشفى تشمل أيضًا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى، لافتًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى من أهم الأولويات لإحداث تنمية حقيقية.

يذكر أن محافظة قنا، تشهد أعمال تطوير فى عدد كبير من المستشفيات بمختلف مراكز المحافظة، من ضمنها مستشفيات لزيادة عدد الأسرة لمصابى فيروس كورونا المستجد.



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